Ученые назвали дешевый продукт, снижающий уровень сахара

Употребление чеснока позволяет снизить уровень сахара в крови. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences.

Ученые анализировали состояние 60 участников эксперимента - 30 из них три раза в день получали по две таблетки чеснока (каждая таблетка содержала 400 мг сухого чесночного порошка и более 1000 мг аллицина), остальные - таблетки витамина B1. При этом обе группы сидели на одной и той же диете и выполняли аналогичные физические упражнения.

Через три месяца в группе, получавшей чеснок, наблюдалось значительное снижение уровня сахара по сравнению с остальными участниками эксперимента. Кроме того, у тех, кто получал чеснок, наблюдалось значительное снижение гелеобразного гемоглобина.

"Чеснок значительно снижал FBS и HbAlC у пациентов с диабетом второго типа. Следовательно, это может быть лекарством - кандидатом для лечения сахарного диабета", - говорится в результатах исследования.

Ранее британские ученые выяснили, что фасоль помогает снизить уровень сахара у больных диабетом в течение нескольких минут.

Напомним, что при выборе того или иного режима питания следует проконсультироваться со специалистами.