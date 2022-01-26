Указ губернатора Ульяновской области от 25 января 2022 года № 7 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в подпункте 2.1:

в абзаце первом слова "1 февраля" заменить словами "1 апреля";

в подпункте 2.1.1:

абзац первый дополнить словами ", детских игровых комнат и детских развлекательных центров";

в абзаце шестом цифры "75" заменить цифрами "50";

в абзаце седьмом цифры "75" заменить цифрами "50";

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"на оказание услуг кинотеатрами (кинозалами) с учётом организации рассадки зрителей, обеспечивающей заполняемость кинозала, не превышающую 50% от его проектной вместимости, и наличия у всех работников, задействованных в обеспечении деятельности кинотеатров (кинозалов), сертификата о вакцинации либо справки о перенесённой коронавирусной инфекции при организации работы с соблюдением требований (рекомендаций) Роспотребнадзора, требований и ограничений настоящего указа;";

в абзаце одиннадцатом цифры "75" заменить цифрами "50";

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

б) в подпункте 2.2.1 подпункта 2.2:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания:

"С 28 января 2022 года деятельность объектов общественного питания осуществляется с заполняемостью зала обслуживания, не превышающей 50% от его проектной вместимости.";

в абзаце втором слова ", а также на услуги общественного питания, оказываемые в период с 23.00 24 декабря 2021 года по 06.00 1 февраля 2022 года, при условии наличия сертификата о вакцинации или справки о перенесённой коронавирусной инфекции у 100% работников и соблюдения требований (рекомендаций) Роспотребнадзора, требований и ограничений настоящего указа" исключить;

2) абзац второй подпункта 8.12 пункта 8 признать утратившим силу;

3) в пункте 9:

а) подпункт 9.2 дополнить подпунктом 9.2.10 следующего содержания:

"9.2.10. Обеспечить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Ульяновской области при условии обеспечения предварительной записи граждан.";

б) в подпункте 9.6:

абзац первый после слов "иные объекты спорта," дополнить словами "в гостиницы, хостелы, иные объекты размещения," и в нём слова "места для рассадки посетителей фуд-кортов," исключить;

в абзаце втором слова ", а также на деятельность торговых и торгово-развлекательных центров в период с 08.00 до 17.00" исключить;

в) подпункт 9.7 изложить в следующей редакции:

"9.7. Собственникам и иным законным владельцам торговых центров, торгово-развлекательных центров:

9.7.1. Прекратить доступ в помещения торговых, торгово-развлекательных центров несовершеннолетних без сопровождения родителей или иных законных представителей.

9.7.2. Убрать с территории фуд-кортов (зона питания, где посетителям предлагают услуги сразу несколько объектов общественного питания, имеющих общий зал для питания) места для посетителей.

9.7.3. Обеспечить:

на входных группах бесконтактную термометрию, использование антисептиков для обработки рук и ношение посетителями средств защиты органов дыхания;

контроль за ношением посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания в период всего пребывания в торговом или торгово-развлекательном центре. При выявлении фактов нарушения масочного режима предлагать устранить выявленные нарушения, при отказе обеспечить вызов для фиксации факта административного правонарушения должностных лиц органов внутренних дел или должностных лиц органов государственной власти или органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

9.7.4. Рекомендовать:

приостановить работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" по беспроводной технологии Wi-Fi;

убрать из общих залов торговых центров, торгово-развлекательных центров места для отдыха людей (лавочки, кресла, диваны).";

г) подпункт 9.8 изложить в следующей редакции:

"9.8. Собственникам и иным законным владельцам аквапарков прекратить предоставление услуг и доступ в помещения лиц, не достигших десятилетнего возраста.";

4) в подпункте 13.17 пункта 13 слова "Определить порядок проведения" заменить словами "Приостановить до особого указания проведение".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области А.Ю.Русских







