Умер публицист Владимир Губарев

Во вторник, 25 января, пришла скорбная весть: не стало публициста и писателя Владимира Степановича Губарева.

На заседании президиума РАН, когда об этом стало известно, почтили память нашего коллеги минутой молчания. "Он всегда выступал в защиту науки, - сказал глава академии Александр Сергеев. - Это большая потеря не только для писательского сообщества, но и для всех нас".

Владимир Губарев начинал и состоялся как научный журналист в газетах "Комсомольская правда" и "Правда". В апреле 1961 года он стал автором первого газетного репортажа, в котором рассказывалось о полете Юрия Гагарина. Спустя четверть века, в апреле 1986 года, он первым из журналистов оказался рядом с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС...

Наука и атом были его главными темами. И если Ярослав Голованов - это, главным образом, история советской космонавтики, ее рассвет на рубеже 60-х и расцвет в последующие десятилетия, то Владимир Губарев - атомная отрасль СССР и России на всех ее этапах, изломах и поворотах.

Он, пожалуй, первый из советских журналистов, кто легально проник за режимный периметр сверхсекретных моногородов, где рождалось атомное оружие. И раньше других был допущен к прямому диалогу с его разработчиками.

Еще в конце 80-х ему удалось выпустить первые книжицы-брошюры под неожиданными для тех лет названиями: "Бомба", "Арзамас-16", "Челябинск-70". А внутри, под мягкой обложкой, еще очень осторожные, но живые интонации еще вчера секретных физиков, математиков, конструкторов оружия и его испытателей. Вслед за Губаревым в приоткрытое им окно, но уже по другим адресам пошли более молодые и непуганые журналисты и писатели - атомные сталкеры, как сами они стали себя именовать.

А умудренный жизнью и теми переменами, что происходили, Владимир Губарев пошел в глубину. Он ездил по стране, встречался с выдающимися учеными. И как результат - один за другим выходили сборники его бесед, развернутых интервью с физиками-ядерщиками и геологами, математиками и конструкторами судовых атомных реакторов, астрофизиками и биотехнологами...

Журналистика давала ему сюжеты для книг. А их только в серии "Судьба науки и ученых России" вышло четырнадцать и готовились новые. В 2018 году В.С. Губарев был удостоен почетного звания "Легенда российской журналистики". Союз журналистов России выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного. Телеграмму соболезнования прислал и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.