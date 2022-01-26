Уполномоченный РФ: Нидерланды не использовали материалы РФ по крушению MH17

Москва передала Нидерландам тома материалов на бумажных и цифровых носителях по крушению МН17 на Украине в 2014 году, однако их не использовали. Об этом заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.

Напомним, сегодня в Страсбурге Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.

"Власти Нидерландов в своей жалобе выражают недовольство содержанием предоставленных ответов (на запросы о помощи - прим. "РГ"). В этом отношении сообщаю, что Российской Федерацией были переданы тома материалов, касающихся авиакатастрофы самолета "Малазийских авиалиний", как на бумажных, так и на цифровых носителях", - сказал Виноградов в ходе выступления.

Он также отметил, что переданные материалы не использовались нидерландской стороной, а некоторые, как, например, доклад "Алмаз-Антей", были засекречены, не дошли до совместной следственной группы и были раскрыты только в 2021 году, когда дело уже рассматривалось в Окружном суде Гааги. "Вероятно, эти доказательства не вписывались в версию следствия, которое заранее определило Российскую Федерацию виновной в сбитии рейса MH17. Но это уже вопросы к самим компетентным органам Нидерландов", - заявил Виноградов.

По его словам, нидерландский прокурор врал компетентным органам РФ о наличии ордера на арест свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха.

"У любого специалиста возникает простой вопрос: как можно требовать выдачи лица, статус которого в рамках уголовного дела - свидетель? Но и это еще не все. Поскольку ситуация с запросом не была ясна, то были направлены, как выразились власти Нидерландов в пункте 229 своей жалобы, "два ненужных запроса Российской Федерации о разъяснениях". И при получении разъяснений выяснилось, что прокурор врал компетентным органам Российской Федерации о наличии ордера на арест Цемаха, поскольку такового не существовало", - сказал уполномоченный.

Он также подчеркнул, что впоследствии сама сторона обвинения признала в Окружном суде Гааги, что в отношении Цемаха доказательств для предъявления обвинения недостаточно.