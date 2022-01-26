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26.01.2022 17:42
Рубрика: Власть

В 10 регионах дозвон на "горячую линию" по коронавирусу превышает пять минут

Текст: Владимир Кузьмин

С начала работы "горячей линии" на номер 122 поступило более 50 миллионов звонков, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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С распространением нового штамма "омикрон" нагрузка на службу возросла. "Только за прошедшую неделю звонков от граждан поступило в разы больше - 3,5 миллиона по стране", - подчеркнул зампред правительства.

Проведенное стресс-тестирование службы выявило самый острый вопрос в ее работе - нехватку операторов. В большинстве регионов дозвон составляет около минуты, и они укладываются в установленный премьер-министром Михаилом Мишустиным норматив. "Но по-прежнему остаются регионы, где дозвон пять минут и более. В "красной" зоне остается около 10 регионов", - сообщил Чернышенко.

Для мобилизации службы в регионы направлено 700 миллионов рублей на техническое оснащение. "Ростелеком" увеличил количество телефонных линий в тех субъектах Федерации, где поступили такие запросы.

Из-за возросшей нагрузки Минздрав и Минцифры уточнили норматив по количеству операторов "горячей линии". "По новым нормативам регионам рекомендовано трехкратное увеличение количества операторов службы "122", подготовленных с учетом этих нормативов, организовать как минимум 10-процентный резерв по кадрам каждый день и при необходимости их задействовать", - сообщил вице-премьер.

На работу привлекаются студенты-медики. Для оплаты их труда правительство на ближайшие два месяца направит 600 миллионов рублей. Также активно включаются сотрудники МФЦ и волонтеры движения "Мы вместе".

Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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