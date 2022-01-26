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Рубрика: В мире

В Бельгии обяжут платить пошлину при покупке электронных устройств

Текст: Иван Сысоев
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
Любой покупатель компьютера, принтера или электронной книги в Бельгии вскоре должен будет заплатить дополнительную пошлину за то, что он потенциально способен копировать с помощью этих устройств материалы, находящиеся под защитой авторских прав.
Власти Бельгии взяли курс на защиту авторских прав, обязав пользователей платить не только за контент, но и за сам факт того, что покупаемые ими гаджеты могут создавать копии книг или музыки. Фото: EPA

В соответствии с законодательством Евросоюза пользователи ПК имеют право копировать такие материалы для личного пользования, например, записывать диски для прослушивания музыки в машине. Но технически это является нарушением авторских прав, поэтому еще в 2013 году было принято решение: каждая покупка информационного носителя или способной копировать техники должна облагаться специальной пошлиной, чтобы "справедливо компенсировать" правообладателям их расходы или недополученную прибыль от продаж.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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С тех пор технологии шагнули вперед, и сегодня уже мало кто записывает диски с музыкой или хранит библиотеку видео на DVD.

Как сообщает издание The Brussels Times, правообладатели недовольны тем, что развитие технологий не учитывает интересы создателей контента. Поэтому они предложили понизить пошлины на CD- и DVD-диски, но при этом ввести или увеличить их для новомодных гаджетов.

Например, с покупателей смартфонов предлагается брать по 4 евро за трубку. Кроме того, в список облагаемой дополнительными выплатами техники включили компьютеры, принтеры и электронные книги, за которые раньше покупатели пошлины не платили.

Если же компьютер покупается в профессиональных целях, то используются уже совсем другие тарифы - от 35 евро за устройство в случае индивидуального предпринимателя до сотен тысяч, если речь идет о крупной компании.

Для разделения компьютеров на частные и профессиональные будет создан отдельный список мощных устройств, используемых профессионалами.

КАК ВАМ ЭТО?

"Подобные налоги и пошлины уже существуют - например, в Германии и ряде других стран Европы до сих пор взимается "налог на телевизоры" для поддержки бесплатных телеканалов, причем даже с тех, у кого нет дома телевизора, - говорит Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru. - В России с 2010 года существует сбор в размере 1 процента за производство и импорт оборудования для воспроизведения музыки - неофициально его называют "налогом на болванки".

"По данным Российского союза правообладателей, в 2020 году сборы с этого налога выросли до 6,1 миллиарда рублей. Также, в 2020 году в РАТЭК попросили понизить налог с 1 до 0,5 процента, но предложение не прошло. Продажа компьютеров, смартфонов, консолей и так далее не облагается дополнительным налогом", - утверждает Харитонов.

По его словам, для конечных покупателей гаджетов и носителей информации такие меры не дают никаких дополнительных прав (скачивание музыки в файлообменных сетях или тем более из защищенных стриминговых сервисов, по-прежнему будет нарушением авторских прав), при этом влекут дополнительную финансовую нагрузку - сумма пошлины будет включена в конечные устройства.

Фото: iStock
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"Распределение средств между правообладателями также сложно сделать прозрачным - не вполне понятно, кто решает, в какой пропорции и между какими именно исполнителями музыки будут распределяться средства. Выплаты для популярных зарубежных исполнителей, которых никто не уведомлял о возможности получить компенсацию, тоже вряд ли найдут своих адресатов", - подчеркивает эксперт.

Харитонов считает, что в текущем варианте бельгийского закона много несостыковок. "На каком основании будут взимать пошлину со смартфонов, в которых нет встроенных средств скачивания музыки в формате файлов, зато есть легальные средства прослушивания стриминга с защитой от копирования? Почему тогда пошлиной не облагаются "умные" телевизоры и часы, игровые консоли?" - задается вопросом эксперт.

"Проще было бы внедрить общую пошлину, за счет которой был бы создан "государственный" музыкальный стриминговый сервис, а все, кто оплатил пошлину, получили бы подписку на него. Но государственное участие в настолько конкурентном рынке, по-видимому, останется несбыточной идеей", - заключает Харитонов.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что это плохой налог со всех точек зрения. "Людей изначально записывают в преступники. С одной стороны, это не избавляет нас от ответственности за копирование авторских инициалов, нарушение патентов. С другой стороны, получается, что люди уже платят за то, что они не совершали. Это прецендент, европейские страны могут пойти по этому же пути. Это косвенный налог, позволяющий зарабатывать дополнительные деньги государству, компании, которая собирает его, но говорить о том, что налог должен быть именно таким, - нельзя. Он приведет к росту цен на всю электронику".

Подготовил Иван Черноусов

В мире Европа Бельгия Защита авторских прав

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