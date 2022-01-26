С мая в Британии запретят рекламу пластической хирургии, нацеленную на аудиторию до 18 лет. Речь идет о таких изменениях, как увеличение груди, коррекция носа, липосакция и других операциях по исправлению именно эстетических недостатков. Запрет коснется СМИ, билбордов, постеров и страниц или аккаунтов в социальных сетях - Facebook, TikTok, Instagram, для которых несовершеннолетние являются целевой аудиторией.

Подобное решение было принято после соответствующих консультаций Комитета по рекламной практике - главного органа, составляющего кодексы поведения для всех рекламных кампаний в Британии. В ходе этих консультаций было изучено негативное влияние, которое реклама пластики оказывает на психику молодежи, и то, как сильно сегодня воздействует на людей картинка "идеального тела".

"Ни один ребенок не нуждается в косметических процедурах, кроме как по медицинским показаниям. Их физическое и умственное развитие еще не завершено", - писала ранее в газете Daily Mail бывшая глава департамента здравоохранения и социальной защиты страны Надин Доррис.

Более того, запрет распространяется и на средства для отбеливания зубов, омолаживающие и инъекционные процедуры, химические пилинги и филлеры для кожи. Таких продуктов, как кремы, лосьоны, маски для лица, средства для макияжа, волос и загара, он не коснется.

На сегодняшний момент в Англии закон запрещает вкалывать лицам младше 18 лет ботокс или филлеры. За несоблюдение правил оказавшим соответствующие услуги специалистам грозят уголовная ответственность и штрафы.

КАК ВАМ ЭТО?

Яна Лантратова, первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению:

- Не поддержала бы введение подобных ограничений в нашей стране. Люди уже и так устали от запретов.

Широкое влияние за счет своего авторитета на молодежь сейчас в большей мере оказывают лидеры общественного мнения - известные блогеры, политики, спортсмены, артисты, ученые. Именно их высказывания задают определенные тренды, в том числе и на понимание красоты.

Поэтому правильнее будет через них постараться донести до молодых людей, что в моде сейчас естественность, а косметическая хирургия не всегда так безопасна, как может показаться на первый взгляд.

Подготовила Татьяна Замахина.