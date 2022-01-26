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26.01.2022 14:01
Рубрика: Власть

В Черное море на учения вышли более 20 боевых кораблей

Текст: Юрий Гаврилов
В штабе Черноморского флота России сообщили о выходе в море большой группы боевых кораблей и судов обеспечения. Они покинули пункты базирования в Севастополе и Новороссийске для участия в маневрах. К ним командование ЧФ в общей сложности привлекает более двух десятков экипажей.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

"В рамках учения в Черном море в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики", - проинформировали в пресс-службе Черноморского флота. Там добавили, что на переходе в назначенные места экипажи потренируются в организации связи, безопасном маневрировании в районах с интенсивным судоходством и ведении противовоздушной обороны в море.

Фото: Александр Бродский / РИА Новости
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Напомним, что ранее о своих учениях объявили на Северном и Балтийском флотах, а также в Каспийской флотилии. Что касается тихоокеанцев, то свою выучку они только что продемонстрировали в ходе совместных российско-китайских военно-морских маневров "Мирное море-2022", которые прошли в западной части Аравийского моря.

На прошлой неделе в Минобороны РФ объявили, что в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова. Известно, что в этих маневрах задействуют более 140 кораблей и судов обеспечения. А также свыше 60 летательных аппаратов, 1 тысячу единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.

Было сказано, что основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений. Маневры охватят акватории морей, прилегающих к территории нашей страны, а также важные районы Мирового океана. Кроме того, отдельные учения пройдут в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Власть Безопасность Армия

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