В Европе компании сделают открытой информацию о зарплатах сотрудников

Министры стран ЕС, занимающиеся вопросами занятости, одобрили идею законопроекта, который обяжет компании сделать открытой информацию о зарплатах своих сотрудников. В заявлении министров подчеркивается, что эта мера нужна для ликвидации разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами, выполняющими одну и ту же работу. Согласно статистике, в среднем по ЕС он составляет 14 процентов.

Коснется это требование любой компании со штатом более 250 человек. Работодатели должны будут ежегодно предоставлять национальным надзорным органам информацию о разнице в зарплате женщин и мужчин. Кроме того, предлагается дать работникам право запрашивать и получать информацию об индивидуальном уровне оплаты труда, критериях, на которых она рассчитывается, и среднем уровне оплаты труда с разбивкой по полу для сотрудников, выполняющих равноценную работу.

Проект документа также предлагает обязать работодателей указывать стартовую зарплату или ее вилку на стадии размещения объявления об открытой вакансии.

Наконец, руководство ЕС намерено установить и размер минимальной заработной платы. По словам еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмита, этот вопрос всегда находился в компетенции государств, но теперь Брюссель решил взять это под свой контроль.

А КАК У НАС?

Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов:

- Напомню, что есть штатные расписания, должностные оклады - и работает женщина или мужчина, дискриминация по половому признаку недопустима. А если такое происходит, то для этого есть трудовая инспекция. Другое дело, что работодатель при поиске сотрудника на вакантное место может не взять женщину на конкретную должность - с пониманием того, что она может уйти в декрет.

Что касается публикации данных о зарплатах, то они у нас уже известны проверяющим инстанциям. Ведь, исходя из зарплат, платятся взносы в Пенсионный фонд и так далее, то есть эта информация у государства есть. В нашей стране больше актуален другой вопрос, связанный с зарплатами, - это их размер. У нас труд недооценен, и есть большие разрывы между доходами руководителей и рядовых сотрудников. По итогам "правительственного часа" с главой минтруда мы договорились о создании рабочей группы, которая как раз будет заниматься наведением порядка в вопросе оплаты труда во всех секторах.

Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов:

- Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, безусловно, есть - средняя зарплата женщин составляет порядка 70 процентов от зарплаты мужчин. Частично это связано с тем, что только мужчины имеют право работать на опасных и вредных производствах, где положены надбавки за сложные условия труда. Но все же определенная дискриминация сохраняется - как показывает практика, в одном учреждении на одной должности мужчины и женщины могут получать разную зарплату.

Думаю, публикация таких данных работодателями будет затруднена. Во-первых, это коммерческая тайна, а во-вторых, это подчеркнет деление по половому признаку. А если вдруг это будет реализовано, то не уверена, что такая мера сразу поможет. Ведь недооценка женского труда - сложившаяся традиция из-за опасений работодателя, что сотрудница детородного возраста может уйти в декретный отпуск. Поэтому их берут менее охотно или стараются взять на менее оплачиваемые должности. Но все же ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, и женщины постепенно доказывают, что могут трудиться не менее эффективно, а иногда и более.

Подготовила Татьяна Замахина.