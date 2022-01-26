В Кремле назвали слухами замену очного образования на дистанционное

В России, несмотря на пандемию, онлайн-образование никогда не заменит очное. Вся информация, которая транслируется по этому поводу родительскому сообществу, - слухи. Об этом заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.

"Все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе, что дистанционное образование полностью заменит очную школу, это только слухи, никаких таких планов нет", - сказал он на всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка.

Новиков при этом отметил, что пандемия внесла свой вклад в развитие технологий дистанционного образования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что школьников и студентов РФ не планируется переводить на дистанционное обучение . При этом он добавил, что этот вопрос относится к компетенции оперштаба. "Но насколько мне известно, таких планов нет", - сказал Песков.