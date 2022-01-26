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26.01.2022 01:59
Рубрика: Экономика

В Минфине выступили против запрета криптовалют

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8664)
Минфин выступил не за запрет криптовалют в России, а за их регулирование. Это намного более мягкая позиция по сравнению с мнением Банка России, который недавно предложил запретить почти все операции с криптовалютами. Окончательное будущее криптовалют в России определится в ближайшие полгода.

"Первое, что нужно сделать, - защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", - заявил на конференции РБК-Крипто "Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить" директор департамента финансовой политики минфина Иван Чебесков (цитата по ТАСС). Он уточнил, что министерство финансов уже подготовило концепцию регулирования рынка криптовалют и направило ее на рассмотрение в аппарат правительства.

Фото: Александр Корольков/ РГ
ЦБ предложил запретить почти все операции с криптовалютами

Банк России занимает по криптовалютам гораздо более жесткую позицию. На прошлой неделе регулятор опубликовал консультативный доклад, в котором предложил официально запретить в России практически все операции с криптовалютами, оставив, по сути, только возможность их покупать и продавать на зарубежных платформах и, соответственно, владеть ими. Распространение криптовалют (годовой объем сделок российских граждан с ними в докладе оценивается в 5 млрд долларов в год) создает существенные угрозы для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности, считают в ЦБ. Среди главных рисков там назвали высокую волатильность криптовалют, ограничение суверенитета денежно-кредитной политики, вывод сбережений за рубеж и использование криптовалют в незаконных операциях.

По мнению Банка России, в связи с этим нужно: установить штрафы за использование криптовалют как средства платежа; запретить выпуск и обращение криптовалют на территории России, а также организацию криптобирж; запретить вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами; наконец, запретить майнинг криптовалют.

По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, майнинг - де-факто большой бизнес в России , но он не включен в реестр видов деятельности на территории страны, поэтому майнеры, как правило, не платят налоги. По некоторым оценкам, из-за этого бюджет может недополучать сотни миллиардов рублей, сообщил он. По мнению Аксакова, это не означает, что майнинг должен обязательно остаться, но в его легализации есть плюсы.

По словам Аксакова, "выверенное решение" по будущему криптовалют в России может быть вынесено в течение полугода. Документ же, регулирующий криптовалюты в России, может быть принят в весеннюю сессию Госдумы, уточнил он.

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