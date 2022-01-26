В Минске рассчитывают до конца года выпустить вакцину от COVID-19

Еще до конца текущего года белорусские ученые намерены передать оригинальную противовирусную вакцину от COVID-19 в лечебные учреждения республики, подтвердил 26 января глава Академии наук РБ Владимир Гусаков на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки.

По словам академика, которые приводит БЕЛТА, в НАН успешно действует межведомственный совет по профилактике и выработке мер, укомплектованы несколько лабораторий отечественным оборудованием. В сотрудничестве с отраслевым министерством, уточнил он, уже создан прототип вакцины, который проходит продолжительные доклинические испытания. А затем, по его словам, "пройдут клинические испытания, и к концу года мы полагаем, что передадим препарат для использования". Кроме того, сообщил ученый, в академии ведутся работы и над другими вакцинами, создается первый в стране центр вирусологии. Это позволило, констатировал Гусаков, производить "новейшие препараты на базе своего синтеза и осваивать препараты, которые поставлялись по импорту. В том числе, и для лечения COVID-19".

Кстати, по оценке Минздрава Беларуси, именно "омикрон" в наступившем году становится преобладающим штаммом коронавируса в стране. По данным первого замминистра Елены Кротковой, только в Минске уже более половины случаев инфекционного заражения приходятся на этот штамм. Она не исключает, что скоро и в регионах республики будет достигнута эта цифра.

Согласно оперативному сообщению ведомства здравоохранения, в РБ уже проведено 2 194 993 вакцинаций, выполнено 11 509 29 тестов, общее количество заболевших коронавирусом в стране составило 730 207 человек. За минувшие сутки выписаны домой после курса лечения 1 074 пациента. За весь период пандемии от COVID-19 в Беларуси скончались 5 959 человек.