В Москве стартовало исследование назальной вакцины от COVID-19

В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от COVID-19 "Спутник". Первые участники уже сделали прививки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

"Клинические исследования назальной вакцины начались, они проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве они проходят на базе университета им. Сеченова и двух городских поликлиник. Назальная вакцина - это тот же самый Спутник V, двухкомпонентный, в той же самой дозировке, только в другой форме: в виде спрея для носа, который также вводится два раза с промежутком в 21 день. Исследования уже начались, и первые участники получили соответствующие вакцины", - рассказала она.

В первых двух фазах исследования примут участие 400 добровольцев, они уже проходят медицинское обследование. В ходе первых двух фаз будут изучены безопасность и иммуногенность препарата (способность выработки антител против вируса). Для этого участники будут разделены на четыре группы, которым будут вводить сочетание двух компонентов вакцины и плацебо в разных комбинациях.

Исследование проводится на базе четырех медицинских организаций, в том числе двух московских поликлиник: городской поликлинике № 2 и диагностическом центре № 5, а также в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России и в ООО "НИЦ ЭКО-безопасность".

Участником может стать любой здоровый гражданин РФ с 18 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел COVID-19 в последние 6 месяцев, а также не контактировал с заболевшим COVID-19 в последние 14 дней. Перед началом исследования все участники проходят медицинское обследование: помимо сбора анамнеза в него войдет оценка основных жизненно важных показателей, ЭКГ, анализ крови на уровень антител к новой коронавирусной инфекции и другие исследования. Это поможет определить исходное состояние организма и избежать развития нежелательных реакций и осложнений.

Первые участники уже начали проходить медицинские осмотры, но к исследованию еще можно присоединиться. Для этого нужно подать заявку на электронную почту vacspray@zdrav.mos.ru.

Исследование продлится 180 дней, в течение которых участники будут находиться под наблюдением врачей - посещать исследовательский центр лично и общаться с врачами по телефону. В ходе визитов у участников исследования будут оцениваться основные жизненно важные показатели и изменение состояния пациента с предыдущего визита, а также у них будут брать кровь для проведения ряда исследований. Также все добровольцы будут вести дневник самонаблюдения.

Организатором исследования является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации.