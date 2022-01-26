В одном из районов Алма-Аты введен режим антитеррористической операции

В Турксибском районе города Алма-Аты с 26 до 27 января введен режим анти-террористической операции. Как сообщили в Алма-Атинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, были задержаны пять человек.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алма-Аты в период с 00:00 26 января (21:00 25 января по Москве - прим. "РГ") до 00:00 часов 27 января", - заявили в штабе.

Сообщается также, что пятеро задержанных - это лидеры и члены организованной преступной группы, которые с четвертого по шестое января участвовали в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты Алма-Аты.