В Париже фотографа Рене Робера убило равнодушие

Известный французский фотограф Рене Робер лежал на тротуаре лицом вниз без движений. Мимо проходили люди, но никто не остановился. Лишь спустя девять часов на него обратил внимание бездомный. Он и вызвал "скорую помощь". Рене Робера в тяжелом состоянии отвезли в ближайший госпиталь, но было поздно. Он скончался от черепно-мозговой травмы и сильного переохлаждения. Эта трагедия произошла во французской столице. Причем не где-нибудь на окраине, а на улице Турбиго, расположенной неподалеку от площади Республики.

Как сейчас установлено, 84-летний мэтр, известный на весь мир высокохудожественными фотографиями виртуозных танцоров испанского фламенко, решил под вечер прогуляться по своему кварталу. Судя по всему он оступился, при падении ударился головой о парапет и потерял сознание. Сколько парижан равнодушно прошло мимо Рене Робера? Несколько десятков, а может быть, сотен? Ведь на этой улице и прилегающих к ней, даже когда на город опускается ночь, всегда оживленно. Здесь находится множество кафе, ресторанов, баров, которые даже в нынешние ковидные времена не пустуют.

Друг фотографа журналист и музыкант Мишель Момпонте назвал случившееся "трагическим событием". В Twitter он написал: "В самом центре Парижа, "города Света", Робера убило равнодушие людей. Тех, что проходили мимо него. Как могло произойти, что они оказались лишены самих основ гуманности и сострадания?"

Судьба фотографа далеко не первый случай, когда людское безразличие приводит к смерти на улицах французской столицы. Меньше года назад, в феврале 2021-го, на той же улице Турбиго рядом с домом номер 7 нашли бездыханное тело 50-летнего мужчины, как их здесь называют SDF, то есть "без определенного места жительства". По данным общественной организации "Умершие под открытым небом", на улицах Парижа в прошлом году от тех или иных причин скончались 119 человек. Всего же по стране таких смертей было зарегистрировано свыше пятисот. Причем подобное происходит не только в местностях, где температура может опускаться ниже нулевой отметки, как это бывает иногда в ночное время в Париже и севернее его, но и на юге. Неделю назад такая участь постигла 56-летнего бездомного в Авиньоне, одном из красивейших старинных городов Прованса.

Как написала, реагируя на гибель Рене Робера, читательница газеты "Фигаро" Мария Жентиль, "в западном обществе царит индивидуализм, культ денег, погоня за развлечениями, которые разложили духовные ценности и мораль, выкованные столетиями христианства, и, как итог, рушатся семейные связи, забвению предается сознание общности судеб, теряется смысл жизни".