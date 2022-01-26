В Париже началась встреча политсоветников "нормандской четверки"

В Париже в Елисейском дворце началась встреча политсоветников лидеров стран нормандского формата - Германии, России, Франции и Украины. Об этом сообщили в посольстве РФ в Париже, передает ТАСС.
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Делегацию России возглавляет замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Эта встреча станет первой в очном формате после продлившегося больше года перерыва. Ожидается, что Москва поделится со своими коллегами по "четверке" озабоченностями по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.
Напомним, в последнее время Украина и ряд западных стран все больше обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно называл подобные заявления пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.