В Париже началась встреча политсоветников "нормандской четверки"

Делегацию России возглавляет замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Эта встреча станет первой в очном формате после продлившегося больше года перерыва. Ожидается, что Москва поделится со своими коллегами по "четверке" озабоченностями по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, в последнее время Украина и ряд западных стран все больше обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно называл подобные заявления пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.