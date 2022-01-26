В парламент Болгарии внесен проект о закрытии американских баз

В делопроизводство парламента Болгарии внесен проект решения о закрытии расположенных на территории страны американских баз. Об этом в ходе брифинга заявил председатель партии "Возрождение" Костадин Костадинов, выступивший автором инициативы.

"НАТО является угрозой нашей национальной безопасности, потому как с момента начала членства в НАТО мы лишь ухудшали собственный стратегический оборонительный потенциал, - подчеркнул Костадинов. - У нас нет новой техники, мы не увеличили численность своей армии. Напротив - продолжили ее сокращать, исключительно мотивируя это фразой "нас будет охранять НАТО"".

Парламентская инициатива лидера "Возрождения" последовала на фоне обострившихся отношений между Россией и НАТО. При этом, как отмечал ранее болгарский политик, именно альянс является виновником эскалации конфликта.

Костадинов уже неоднократно призывал власти к проведению общенационального референдума по вопросу целесообразности дальнейшего членства балканской республики в НАТО. Неудивительно, что власти Болгарии не торопятся давать зеленый свет подобному голосованию, осознавая, по всей видимости, что его исход будет идти вразрез с амбициями Вашингтона.