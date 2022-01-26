В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов ратифицировала полномочия российской делегации. За выступили 97 депутатов из 142.

"Ассамблея приняла решение ратифицировать полномочия членов российской делегации", - говорится в резолюции.

Согласно документу, в ПАСЕ ожидают, что "ратификация полномочий российской делегации будет способствовать содержательному диалогу, ведущему к конкретным результатам".

В ходе заседания депутат украинской делегации Алексей Гончаренко на повышенных тонах и с использованием оскорбительных высказываний пытался убедить коллег не голосовать за резолюцию. В итоге председатель ПАСЕ Тини Кокс запретил ему выступать до конца дебатов.

Между тем французский депутат Жак Мэр назвал ежегодные попытки оспорить полномочия делегации РФ "печальной традицией, заслуживающей сожаления". Он подчеркнул, что полномочия делегации России должны сохраняться, чтобы подтвердить линию диалога.