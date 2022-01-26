Новости

В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная" 21:04
Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний 20:53
Посол США в РФ покинул здание МИД России без комментариев 20:31
Посол РФ: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам 20:30
В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации 20:30
Евгений Плющенко попал в больницу 20:17
Расселение аварийных домов перевыполнено на 24% 20:16
Слуцкий: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации 20:15
Объёмы пассажирских авиаперевозок внутри РФ превысили допандемийный уровень 20:12
ФХР объявила о замене в составе сборной на Олимпиаду 19:59
Минобороны Болгарии исключает участие в конфликте между РФ и НАТО 19:51
Американский посол в Москве прибыл в МИД РФ 19:46
CNN: США ведут переговоры об отправке военных в Восточную Европу 19:42
Летным экипажам разрешат противомалярийные препараты и противозачаточные средства 19:32
Трамп назвал безумием слова Байдена о возможной переброске войск из-за Украины 19:30
В Госдуме назвали возможные сроки поставки оружия в ЛНР и ДНР 19:25
В России выросла минимальная цена на водку 19:22
Депутат Рады: Украинцы шутят о готовности сдаться в плен России 19:20
Эксперт: Ограничение наценок на продукты не скажется на бизнесе 19:20
Президент МОК поприветствовал участников пекинского инновационного форума 19:18
Глава ЛНР: Страна готова к любому сценарию развития событий в Донбассе 19:14
Первые региональные ретейлеры обязались ограничить наценки на продукты 19:10
Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей 19:09
Пять часов восстанавливали движение в ТиНАО после смертельной аварии 19:08
Голикова: Смертность в январе 2022 года ниже, чем год назад 19:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
26.01.2022 20:30
Рубрика: В мире

В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации

Текст: Диана Ковалева

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов ратифицировала полномочия российской делегации. За выступили 97 депутатов из 142.

Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
Делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ущемления прав

"Ассамблея приняла решение ратифицировать полномочия членов российской делегации", - говорится в резолюции.

Согласно документу, в ПАСЕ ожидают, что "ратификация полномочий российской делегации будет способствовать содержательному диалогу, ведущему к конкретным результатам".

В ходе заседания депутат украинской делегации Алексей Гончаренко на повышенных тонах и с использованием оскорбительных высказываний пытался убедить коллег не голосовать за резолюцию. В итоге председатель ПАСЕ Тини Кокс запретил ему выступать до конца дебатов.

Между тем французский депутат Жак Мэр назвал ежегодные попытки оспорить полномочия делегации РФ "печальной традицией, заслуживающей сожаления". Он подчеркнул, что полномочия делегации России должны сохраняться, чтобы подтвердить линию диалога.

В мире Европа

Главное сегодня

Создана компания для возобновления сертификации "Северного потока-2"
Посол РФ: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам
Голикова: Госпитализация детей с COVID за два дня выросла на 36,5%
"Единая Россия" попросила руководство РФ оказать ЛНР и ДНР помощь военной продукцией
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане