В реестр СМИ-иноагентов добавлены две организации

В реестр СМИ-иноагентов Минюст РФ добавил две новых организации. Речь идет об ООО "ЛПНМ" и ООО издательский дом "Новая глава"

По информации ТАСС, обе организации попали в реестр, потому что были учреждены физлицами-иноагентами. Издательский дом "Новая глава" и общество с ограниченной ответственностью "ЛПНМ" были учреждены физическими лицами, ранее включенными в реестр, - Григорьевой А. А., Григорьевым А. В. (ООО ИД "Новая глава"), Заговорой М. А. (ООО "ЛПНМ"). Андрей Григорьев и Алина Григорьева - журналисты признанного в РФ СМИ- иноагентом "Idel.Реалии", являющегося медиапроектом татаро- башкирской службы "Радио Свобода" о Поволжье (также включена в реестр СМИ-иноагентов), Максим Заговора руководил медиаотделом "Команды 29", отметили в агентстве.