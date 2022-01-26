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26.01.2022 21:49
Рубрика: В мире

В Риге создали интерактивную и тактильную карту города для слепых

Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
В столице Латвии создали интерактивную и тактильную карту города для слепых. С ее помощью незрячие люди смогут изучать город, чтобы затем лучше ориентироваться на его улицах. Об успешном начале применения такого первого сенсорного гаджета рассказала в своем аккаунте в Facebook автор идеи и глава общества Socintegra Мария Кожарина.
Тактильные помощники для незрячих теперь могут быть не просто фиксированным рельефом. В Риге для них создали интерактивную карту города. Фото: GettyImages

По ее словам, "карта создана на базе микрокомпьютера и сенсорного монитора". Она представляет собой сенсорный экран с обозначенными выпуклыми точками улицами города. Стоит с определенным давлением нажать на поверхность, и компьютер называет адрес.

Слепой человек, пользуясь этой картой, на ощупь изучает город, проводя пальцами по обозначенным улицам. Уточняет при необходимости адрес того или иного дома. Может составить маршрут, по которому он дойдет в какую-либо часть города.

Пока карта одна, и пользоваться ей можно в офисе общества слепых в рижском спальном районе Югла. Но ожидается, что такие карты появятся и в музеях Риги.

Изобретение уже пользуется популярностью у рижан. Для многих потерявших зрение тактильная карта стала возможностью вновь побродить, хотя бы и виртуально, по знакомым с детства улочкам, вспомнить времена, когда зрение позволяло видеть окружающий мир.

А КАК У НАС?

Для москвичей с инвалидностью по зрению первой и второй групп разработана программа "Действуй без барьеров!". Как рассказал "РГ" Антон Федотов, зампредседателя столичной организации Всероссийского общества слепых, в ее рамках родилось несколько интересных проектов, в том числе для подземки - главного способа передвижения для большинства горожан. "По доступности для нас, незрячих и слабовидящих людей, Московский метрополитен и прежде мог дать фору многим столицам, - говорит Федотов. - Вы думаете случайно о поездах, которые идут в центр, объявляет женский голос, а о тех, что из центра, - мужской? Это сделано для того, чтобы пассажирам, которые не могут увидеть указатели, было легче ориентироваться".
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С этой же целью шуц-линия, отделяющая платформу от путей на станциях, где особенно много незрячих - "Проспект Мира", "Китай-город" и другие, сделана рельефной. Работает в подземке служба помощников Центра мобильности пассажиров. Ее сотрудники могут встретить и проводить человека до нужного места по всему маршруту. А минувшим летом сотрудники службы прошли тренинги по сопровождению плохо видящего человека с собакой-поводырем.

В Москве многое делается для того, чтобы незрячие горожане могли работать. Но вот идет такой человек на собеседование. Какой ему надеть костюм? Какую подобрать рубашку? Встречают-то по одежке! Найти ответы для человека, который не может увидеть себя в зеркале, москвичам поможет проект "Модный незрячий". Его разработала команда из 34 стилистов. Они составили базовые рекомендации и руководство по стилю для незрячих, чтобы те смогли самостоятельно составлять свои образы. Следующим шагом будет создание платформы, с помощью которой незрячий человек сможет найти себе специалиста для нового образа.

В парке "Царицыно" проработаны специальные маршруты для незрячих, а приложение дает им возможность лучше изучить и всю инфраструктуру. Инициаторы программы "Действуй без барьеров!" надеются распространить этот опыт на все другие зеленые зоны Москвы.

Подготовила Любовь Проценко.

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