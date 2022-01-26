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26.01.2022 01:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о серьезных поражениях сосудов при "омикроне"

Текст: Ольга Игнатова
С самого начала пандемии было понятно, что SARS-CoV-2 отличается от других респираторных вирусов способностью поражать не только дыхательную, но и другие системы организма, напомнила "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

По ее словам, связываясь с рецепторами внутри сосудов, этот вирус повреждает стенки сосудов и запускает механизмы сосудистого спазма и тромбообразования. "Первые выявленные особенности "омикрона" - способность вызывать сильные головные боли, выраженную слабость, различные высыпания, указывали на сохранение свойства ​ поражать сосуды", - подчеркивает Руженцова.

Фото: sputnikvaccine/ twitter
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А врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина добавляет, что более высокая, чем при инфицировании предыдущими штаммами, частота васкулитной сыпи, в первую очередь, у детей, подтверждает более агрессивное воздействие нового варианта на сосудистую систему.

Поэтому, как подчеркивают специалисты, необходимо тщательно изучать все последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Большая вероятность, что "омикрон" еще способен нас удивить.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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