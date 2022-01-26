В Роспотребнадзоре предупредили о серьезных поражениях сосудов при "омикроне"

С самого начала пандемии было понятно, что SARS-CoV-2 отличается от других респираторных вирусов способностью поражать не только дыхательную, но и другие системы организма, напомнила "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, связываясь с рецепторами внутри сосудов, этот вирус повреждает стенки сосудов и запускает механизмы сосудистого спазма и тромбообразования. "Первые выявленные особенности "омикрона" - способность вызывать сильные головные боли, выраженную слабость, различные высыпания, указывали на сохранение свойства ​ поражать сосуды", - подчеркивает Руженцова.

А врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина добавляет, что более высокая, чем при инфицировании предыдущими штаммами, частота васкулитной сыпи, в первую очередь, у детей, подтверждает более агрессивное воздействие нового варианта на сосудистую систему.

Поэтому, как подчеркивают специалисты, необходимо тщательно изучать все последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Большая вероятность, что "омикрон" еще способен нас удивить.

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