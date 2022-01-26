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26.01.2022 16:10
Рубрика: Власть

В СКР предложили отсчитывать срок давности за насилие над детьми с их совершеннолетия

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России (СКР) поддерживают предложение об отмене срока давности для преступлений, связанных с насилием над детьми. Об этом в среду сообщает пресс-служба СК России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается, что исполняющая обязанности руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР Елена Минаева приняла участие в заседании рабочей группы в Госдуме. На ней обсуждалась подготовка комплексного законопроекта по усилению мер защиты детей от сексуального насилия.

"Следственный комитет России предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, предусматривающих начало течения сроков давности с момента достижения пострадавшим совершеннолетия - в случаях, если лицо, совершившее преступление против его половой неприкосновенности, не установлено или ранее не поступало сообщения о таком преступлении", - пояснили в следственном ведомстве.

Поскольку, отметили в СКР, дети зачастую "в силу психического развития, страха и иных причин не сообщают близким либо правоохранительным органам о пережитом сексуальном насилии". Жертвы насилия нередко заявляют о преступлении, когда им уже исполняется 18 лет. "Но к этому моменту уже истекают сроки давности. Поэтому лицо, причастное к преступлению, может избежать ответственности", - отметили в СКР.

"Анализ наших уголовных дел, которые расследует Следственный комитет, указывает, что лица с сексуальным насилием в раннем возрасте обращаются к нам уже после 18 лет. Это происходит, потому что человек может самостоятельно прийти и подать заявление в органы полиции, СК, и уже не нужен опекун. Родители же часто знают о том, что происходит с ребенком, но при этом не хотят в это верить", - отметила Елена Минаева.

Фото: iStock
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Еще одна законодательная новелла - предлагается дополнить статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за понуждение к действиям сексуального характера, рядом квалифицирующих признаков. Более строго наказывать планируется, если "такие действия совершены с использованием СМИ либо ранее судимым, а также группой лиц". "Мы предлагаем отнести это преступление к категории тяжких", - отметили в Следственном комитете России.

Напомним, Госдума 18 января приняла закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. Сегодня Совет Федерации одобрил этот законопроект.

Власть Право Уголовное право Правительство Следственный комитет

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