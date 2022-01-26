В США предложили страховать оружие

Власти американского города Сан-Хосе (штат Калифорния) решили сделать обязательным страхование оружия, которое покупает и которым владеет население. Накануне городской совет одобрил в первом чтении новый закон, меняющий правила в этой сфере. Предполагается, что он поможет ограничить физический ущерб, который наносит оружие, а также финансовые затраты для общества, которые влечет его использование. Только в самом Сан-Хосе в год уходит порядка 40 миллионов долларов на расследование случаев стрельбы, оказание медицинской помощи раненым и т.д.

Как заявил города Сэм Ликкардо, необходимость уплачивать ежегодные взносы в рамках программы страхования оружия сделает владельцев пистолетов и винтовок более ответственными. По его словам, страхование автомобилей в конечном итоге привело к снижению количества смертей на дорогах. На аналогичный эффект он надеется и в отношении огнестрельного оружия. По мнению Ликкардо, это побудит владельцев оружия хранить его в сейфах, использовать системы блокировки, чтобы исключить его несанкционированное использование.

Мэр города заверил, что взносы будут "скромными" (всего 25-35 долларов в год). Однако за счет собранных средств можно будет покрыть убытки или возместить ущерб, возникший в результате небрежного или случайного использования огнестрельного оружия, а также помочь жертвам насилия, организовать программы по предотвращению домашнего насилия и самоубийств, курсы по безопасному обращению с оружием, оказывать психиатрическую помощь.

Как отметил Ликкардо, "вторая поправка защищает право всех граждан на владение оружием, но она не предусматривает, что остальные налогоплательщики будут субсидировать это право". Несоблюдение закона может привести к административному штрафу или временной конфискации огнестрельного оружия. Начальник полиции Сан-Хосе Энтони Мата пообещал, что стражи порядка не будут ходить по домам в поисках правонарушителей, а будут проверять только наличие страховки и доказательства оплаты ежегодного взноса, если во время расследования они обнаружат огнестрельное оружие.

По данным исследовательского центра Pew Research Center, в США около 40 процентов взрослых живут в доме, где есть хотя бы одна единица огнестрельного оружия. В 2020 году в стране было продано около 23 миллионов пистолетов и винтовок. От огнестрельных ранений погибают ежегодно порядка 40 тысяч человек (правда, в эту статистику входят и самоубийства). На фоне регулярных сообщений о стрельбе большинство американцев выступают за более строгий контроль над оборотом оружия. Однако пока никому не удалось добиться решения этого вопроса. Все инициативы наталкиваются на стену, выстроенную защитниками права на ношение оружия, которые ссылаются на конституцию и защиту своих свобод.

Если инициатива, начатая в Сан-Хосе, пройдет и второе чтение, которое состоится в феврале, а затем закон вступит в силу, это будет беспрецедентным событием. Впрочем, Национальный фонд защиты прав на оружие уже пригрозил подать в суд на город, что может серьезно затормозить реализацию проекта, а то и вовсе похоронить его в судебных тяжбах.

Стоит отметить, что новый закон - далеко не первый шаг, предпринятый властями Сан-Хосе, чтобы уменьшить последствия применения огнестрельного оружия. В прошлом году городской совет единогласно одобрил требование к розничным продавцам оружия делать видеозаписи всех покупок. А в 2017 году власти обязали владельцев оружия запирать его, когда они выходят из дома, напоминает Mercury News.