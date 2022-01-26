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26.01.2022 00:00
Рубрика: Власть

Владимир Путин в Татьянин день пообещал поддержать молодые таланты

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8664)
В Татьянин день президент встретился с учащимися вузов. В беседе приняли участие студенты математических и IT-специальностей, добившиеся высоких результатов. Россия занимает ведущие позиции в области математики и цифровых технологий, успешные молодые ученые в первую очередь получат поддержку, заверил Владимир Путин, поручив материально поддержать победителей олимпиад.

Благодаря связи поколений Россия идет вперед, совершает научные, технологические прорывы, подчеркнул Путин. В том числе и в математике, в области цифровых технологий, где наша страна прочно занимает ведущие позиции. Путин особо отметил превосходство России в математике и информатике - в том числе благодаря физматшколам - и триумфы российских школьных и студенческих команд на международных олимпиадах.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Математика не какая-то абстрактная, отвлеченная область знаний, а наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей, продолжил президент. Она присутствует везде, необходима и в гуманитарных науках. И принципиальная задача - обеспечить доступность современной подготовки по математике и информатике с самых юных лет. Галилео Галилей сказал, что на языке математики Бог написал Вселенную, напомнил Путин.

Ребята подняли вопрос студенческого преподавания в школах. Путин заметил, что у профильного министерства здесь своя позиция, с которой он согласен, - работать со школьниками должны люди со специальной педагогической подготовкой. И предложил пойти таким путем: сейчас можно в ходе получения основной специальности параллельно осваивать еще и педагогическую. "Люди, увлеченные своим делом, могут и должны принести в школу интерес к своим предметам и передать его школьникам... Это очень востребовано и перспективно", - сказал президент.

Свыше 40 площадок в регионах появится для поддержки одаренных детей до 2024 года, заявил Путин. Сделано это будет при поддержке центра "Сириус". Сейчас работает уже более 80 таких площадок. "Подготовка специалистов именно по всей стране, не в двух-трех центрах огромной России - чрезвычайно важная задача", - подчеркнул президент. Он отметил большую роль региональных администраций в поддержке и развитии дополнительного образования. "В целом мы видим заинтересованность наших коллег в регионах поддерживать такую работу. Будем всячески их стимулировать для этого", - заявил Путин.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин: Важно создать условия для изучения педагогики вместе со специальностями

Студентов волновала и материальная сторона. Доходы в бизнесе всегда и во всем мире выше, чем доходы тех, кто посвящает себя госслужбе, военному делу, искусству и науке, напомнил глава государства. Но, конечно, те, кто добивается выдающихся результатов, вправе рассчитывать, что будут жить достойно, а государство должно оказать им всяческую поддержку. "Мы и стараемся это делать", - добавил он. "Система грантов для молодых ученых работает достаточно успешно", - оценил Путин. При этом не надо забывать и о бытовых вещах, среди которых - обеспечение жильем. Есть жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье, перечислил он. Нужно стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей, объявил президент.

Речь зашла о ранней профориентации. Путин считает ее чрезвычайно важной. "За личным успехом каждого - успех страны в целом", - заметил он. Президент отметил необходимость поддержки победителей и призеров олимпиад и призвал в этом "не жадничать". "Ребята, которые побеждают в олимпиадах, очень востребованы бизнесом и все наперечет, их все знают, - взял слово помощник президента Андрей Фурсенко. "Можно подумать, как награждать победителей олимпиад", - согласился он, добавив, что победы в таких международных турнирах повышают авторитет России. Фурсенко предложил подготовить соответствующие предложения вместе с министерством.

Россия прочно занимает ведущие позиции в области математики и цифровых технологий 

"Чего мы жадничаем-то?" - обратился Путин к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. "Обязательно сделаем, - заверил собеседник. - Что касается материальной поддержки - проработаем и представим. Не будем жадничать". Не обошлось и без упоминания традиционной для МГУ в Татьянин день медовухи. На встрече присутствовал ректор университета Виктор Садовничий. Он упомянул, что в праздник студенты ждут этот напиток, а разливает его он сам. "Понятно. Только все хорошо в меру", - улыбнулся президент, заметив, что "без медовухи не обойтись".

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Президент Татьянин день

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