Власти предложили меры по сдерживанию цен на молоко

Минсельхоз рассчитывает сохранить поддержку молочной отрасли в 2022 году на уровне 2021 года, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на съезде "Союзмолоко". Это важно, если мы хотим, чтобы своего молока производилось в стране вдоволь.

Министр отметил, что пока в России производится 84% молока от потребности, хотя доктриной продовольственной безопасности предусмотрен минимум в 90%. В 2020 году объем господдержки превысил 38 млрд рублей, в 2021 году уровень поддержки был сопоставим. При этом в прошлом году дополнительно было выделено 10,6 млрд рублей для возмещения затрат на приобретение кормов - эту меру министерство рассчитывает сохранить и в 2022 году.

Помимо льготных кредитов, субсидии на литр произведенной продукции, поддержки переработчиков на внедрение системы маркировки, принципиальный вопрос для бизнеса - сохранение компенсации капитальных затрат (CAPEX) на строительство комплексов. Учитывая недостаток молока в стране, решено было ее продлить и на 2022 год, хотя в министерстве считают эту меру не слишком эффективной. При этом сейчас минсельхоз прорабатывает возможность увеличить размер компенсации на создание одного ското-места.

Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли и предусмотреть компенсацию затрат предприятий на покупку кормов в 2022 году. Это будет способствовать развитию отрасли и позволит не допустить роста цен на молочную продукцию.