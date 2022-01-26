Во Франции для вакцинации детей снова нужно одобрение лишь одного родителя

Власти Франции вновь поменяли правила вакцинации от коронавируса детей с 5 до 11 лет. В самом начале прививочной кампании для этого нужно было согласие только одного из родителей. Потом государственный совет решил, что это не справедливо по отношению ко второму родителю, мнение которого тоже должно учитываться. И вот теперь минздрав вернулся к первоначальным правилам.

"Мы упрощаем процедуру, достаточно согласия одного из родителей", - заявили в министерстве. На этот шаг власти Франции пошли в связи с тем, что темпы вакцинации детей оказались слишком низкими. На данный момент привиты хотя бы одной дозой менее 5 процентов в возрастной группе от 5 до 11 лет. Что касается тех, кто имеет какое-либо заболевание, то их еще меньше - всего 2,8 процента. И это при том, что эти молодые люди больше подвержены риску развития тяжелой формы COVID-19 (эксперты признают, что подобные случаи редки, но все же они встречаются).

"Мы должны вакцинировать как можно больше и как можно быстрее", - призывают представители минздрава.

Стоит отметить, что проблемы в семьях с решением вакцинировать ли ребенка возникают не только во Франции. Недавно в соседней Испании родители восьмилетней девочки через суд решали этот вопрос. Мать выступала за прививку, отец - против. В итоге суд предоставил матери право выбора.