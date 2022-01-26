Во Франции семья отсудила у операторов ветряных турбин 100 тысяч евро

Семейная пара во Франции получит компенсацию в 100 тысяч евро от операторов ветряных турбин, из-за строительства которых ей пришлось сменить место жительства. Как пишет газета FAZ, это была не единственная жалоба на ветряки за последние годы от жителей Пятой республики. Однако до сих пор французская Фемида не признавала, что "зеленые" установки способны нанести урон здоровью граждан, поэтому решение апелляционного суда Тулузы для Франции беспрецедентно.

С ветряными турбинами прогрессивная общественность связывала будущее зеленой энергетики в Европе. Но от вида и шума ветряков, построенных в парке Верхний Лангедок во Франции, у проживавшей рядом семейной пары начались головные боли, головокружения и даже учащенное сердцебиение. Семье пришлось переехать, а после многолетней тяжбы суд обязал оператора турбин выплатить компенсацию в 100 тысяч евро. В Германии иски в суды против строительства турбин далеко не исключение. Фото: GettyImages

Все началось еще 17 лет назад, когда пара бельгийцев выкупила домик в живописном французском парке Верхний Лангедок. Они понятия не имели, что вскоре здесь начнется строительство парка ветряных электростанций. С 2008 по 2009 год на расстоянии от 700 до 1300 метров от их дома появилось целых шесть гигантских установок. После того как власти вырубили небольшой лес, скрывавший ветротурбины от глаз местных жителей, их самочувствие заметно ухудшилось - они начали страдать от головной боли, головокружений, слабости, учащенного сердцебиения, постоянного шума в ушах и ухудшения зрения.

В конце концов пара не выдержала и в 2015 году переехала, после чего дела пошли на поправку. Отец семейства решил добиться компенсации, однако суд первой инстанции не нашел связи между возведением ветряков и проблемами со здоровьем истцов.

Только спустя годы они добились своего. Операторы турбин будут оштрафованы на 70 тысяч евро, кроме того, они выплатят бельгийцам еще 30 тысяч за потерю недвижимости. Как пишут СМИ, вердикт воодушевил противников ветротурбин в соседней Германии, где многие тоже судятся из-за их строительства, но непосредственно с муниципалитетами, выдающими лицензии.

А КАК У НАС?

Ситуаций, когда люди теряли недвижимость из-за опасного соседства газопровода, нефтепровода или других объектов энергетической инфраструктуры за последние годы в российских судах рассмотрено немало. Несоблюдение норм опасного соседства - это основная причина в нашей стране, когда собственник может потерять недвижимость: дом или дачу.

Такая проблема у людей появилась с 2018 года, когда заработали изменения в градостроительные и земельные законы, по которым на участках в зоне трубопроводов запретили строительство. Проблема оказалась болезненной. Ведь до этого десятилетиями людям выделялась земля под дома и дачи без учета того, что под землей. Пошли иски, и начались суды.

Практически всегда суды вставали не на сторону хозяев недвижимости. Процедура была проста - суд признавал дом или дачу самовольной постройкой, даже если они были зарегистрированы. Суды после этого выносили решение о сносе самовольного строения. И если собственник не делал это за свой счет, то сарай, дом или дачу все равно сносили, но хозяину присылали счет за работу. Решение о сносе принималось даже в том случае, когда недвижимость была построена десятилетия назад, а хозяева трубопровода заметили это только сейчас.

Когда судебная практика стала солидной, Верховный суд ее проанализировал и сказал свое слово, которое обязаны учитывать местные суды. Так, Верховный суд заявил, что местные власти должны заплатить собственнику компенсацию, если дом построен в неположенном месте из-за их ошибки. По мнению Верховного суда, в случае если гражданин не нарушал законы, то он должен получить компенсацию.

При разборе таких исков нельзя признать самовольной постройкой дом в охранной зоне трубопровода, если собственник не знал о том, что его трасса проходит рядом. А владельцы уже снесенных на таком основании домов сейчас смогут потребовать компенсации. Ведь на картах генерального плана поселения, в документации по планировке территории чаще всего газо- или нефтепроводы не отражались.

Ранее принятые судебные решения о признании таких домов самовольными постройками теперь стало возможно отменить и опять требовать компенсации.

Кстати, теперь закон обязал собственников трубопроводов не только внести в Росреестр сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, но и возмещать убытки в связи с установлением таких зон. При этом закон прямо закрепил, что уже существующие дома и другие объекты капитального строительства сносу не подлежат.

Подготовила Наталья Козлова.