Володин заявил о единогласной поддержке Госдумой деятельности МИД РФ

Все фракции Госдумы едины во мнении, что деятельность МИД эффективна. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин по итогам правительственного часа с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

"Несмотря на то, что здесь пять политических фракций присутствует, и у каждой свой взгляд, но в этом вопросе мы едины, - подчеркнул Володин, подводя итоги обсуждения. - Деятельность эффективна, министр может рассчитывать всегда на поддержку парламента".

Он добавил, что "здесь нет разных политических мнений и столкновений идеологических платформ". "Тылы у вас монолитны", - образно выразился Володин.

"Отдельно спасибо за тылы. Будем готовы работать вместе и на передовой", - поблагодарил министр иностранных дел.

В ходе правчаса глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сегодня роль России в новой мировой архитектуре XXI столетия во многом благодаря МИД. Парламентарий подчеркнул, что последние инициативы по гарантиям безопасности РФ, обращенные к Вашингтону и к штаб-квартире НАТО, продвигаются достаточно сложно. Тем не менее нет сомнений, что решение здесь будет найдено, уверен он.

"Сергей Викторович правильно отметил, что мы не дадим возможности что-то замедлять, искажать и то, что в этих документах значится, мы от этого не отступим", - напомнил Слуцкий позицию главы МИД.