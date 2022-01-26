ВОЗ сообщила о новом антирекорде по числу заболевших COVID-19 за неделю

За неделю в мире более 21,3 миллиона человек заразились коронавирусом. Это новый максимум за все время пандемии. Число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 5%.

Такие данные распространила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Также зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше, передает ТАСС.

Рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Восточном Средиземноморье - на 39%, Юго-Восточной Азии - на 36% и в Европе - на 13%. При этом в Африке и Америке заболеваемость снизилась на 31% и 10%.

В Европе за неделю число инфицированных превысило 10 миллионов, на нее приходится 47% всех новых случаев в мире.