ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен

Интересный трудовой спор рассмотрел Верховный суд РФ, когда защитил работодателя, отказавшегося отдавать уволившемуся сотруднику его трудовую книжку.

Судебный спор начался тогда, когда бывший гендиректор обратился с иском к фирме, в которой он некогда трудился. Суть иска - контора не отдала ему трудовую книжку при увольнении. По мнению истца, именно по вине руководства организации он был лишен возможности трудиться. Поэтому гражданин попросил суд изменить дату его увольнения в трудовой книжке и взыскать с организации не полученную им зарплату по причине задержки трудовой книжки. Сумму он высчитал - больше трех миллионов рублей.

Местные суды, которые рассматривали этот трудовой спор, разошлись во мнениях. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Апелляция не согласилась и взыскала с организации огромную сумму неполученной заработной платы. Кассация поддержала вторую инстанцию. А вот Верховный cуд РФ отменил все принятые тремя судами решения и отправил дело на новое рассмотрение.

Позиция высокого суда позволит правильно решать подобные споры.

Суть трудового конфликта была в том, что уволившийся гендиректор кроме этой должности трудился в той же фирме еще и главным бухгалтером.

И пока он занимал две эти должности, он назначил себя ответственным лицом по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек. Ничего удивительного в этом нет, так случается, если организация коммерческая и не очень большая. Но конфликт на работе произошел, и человек принял решение уволиться. Надо подчеркнуть, что незадолго до увольнения, а позже и после него работодатель неоднократно и безуспешно просил гражданина передать всю документацию, которая была в его распоряжении, новому человеку, назначенному на эту должность. Речь идет о табелях учета рабочего времени, личных карточках сотрудников, трудовых договорах, трудовых книжках и прочих важных документах.

Вот только уволившийся гражданин ничего передавать не стал. А пошел в суд с иском к бывшему руководителю и требованием своей трудовой книжки и денег.

Верховный суд спор изучил и сказал следующее. По статье 234 Трудового кодекса работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок "во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться". Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки. Если в трудовую книжку внесены неправильная или не соответствующая законодательству формулировка причины увольнения работника. Но вот здесь есть один важный момент - в нашем случае наступление материальной ответственности работодателя перед работником за задержку выдачи трудовой книжки и невозмещение работнику его последнего заработка связаны с виновным поведением работодателя. И именно это повлекло нарушение трудовых прав работника "в виде лишения его возможности трудиться, создания противоправными действиями работодателя препятствий к заключению работником с другим работодателем трудового договора и получению заработной платы".

По мнению суда, неполучение трудовой книжки было вызвано действиями самого истца

ВС подчеркнул - во время "осуществления трудовых обязанностей в должности генерального директора организации сам истец был назначен ответственным лицом по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них. Вся документация по кадровому учету, включая трудовую книжку истца, находилась в его ведении". Поэтому работодатель дважды и в письменном виде обращался к нему с требованием о передаче новому генеральному директору фирмы документов. Но эти требования истцом не были удовлетворены. Следовательно, неполучение истцом трудовой книжки не было вызвано виновными действиями или бездействием руководства фирмы, а "обусловлено фактом злоупотребления правом со стороны истца".

В итоге выводы судов апелляционной и кассационной инстанций ВС признал не соответствующими закону. Отменил их и отправил дело на новое рассмотрение.