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26.01.2022 19:14
Рубрика: Происшествия

ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
Интересный трудовой спор рассмотрел Верховный суд РФ, когда защитил работодателя, отказавшегося отдавать уволившемуся сотруднику его трудовую книжку.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Судебный спор начался тогда, когда бывший гендиректор обратился с иском к фирме, в которой он некогда трудился. Суть иска - контора не отдала ему трудовую книжку при увольнении. По мнению истца, именно по вине руководства организации он был лишен возможности трудиться. Поэтому гражданин попросил суд изменить дату его увольнения в трудовой книжке и взыскать с организации не полученную им зарплату по причине задержки трудовой книжки. Сумму он высчитал - больше трех миллионов рублей.

Фото: iStock
ВС РФ проанализировал увольнение работника из-за конфликта с руководством

Местные суды, которые рассматривали этот трудовой спор, разошлись во мнениях. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Апелляция не согласилась и взыскала с организации огромную сумму неполученной заработной платы. Кассация поддержала вторую инстанцию. А вот Верховный cуд РФ отменил все принятые тремя судами решения и отправил дело на новое рассмотрение.

Позиция высокого суда позволит правильно решать подобные споры.

Суть трудового конфликта была в том, что уволившийся гендиректор кроме этой должности трудился в той же фирме еще и главным бухгалтером.

И пока он занимал две эти должности, он назначил себя ответственным лицом по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек. Ничего удивительного в этом нет, так случается, если организация коммерческая и не очень большая. Но конфликт на работе произошел, и человек принял решение уволиться. Надо подчеркнуть, что незадолго до увольнения, а позже и после него работодатель неоднократно и безуспешно просил гражданина передать всю документацию, которая была в его распоряжении, новому человеку, назначенному на эту должность. Речь идет о табелях учета рабочего времени, личных карточках сотрудников, трудовых договорах, трудовых книжках и прочих важных документах.

Вот только уволившийся гражданин ничего передавать не стал. А пошел в суд с иском к бывшему руководителю и требованием своей трудовой книжки и денег.

Верховный суд спор изучил и сказал следующее. По статье 234 Трудового кодекса работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок "во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться". Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки. Если в трудовую книжку внесены неправильная или не соответствующая законодательству формулировка причины увольнения работника. Но вот здесь есть один важный момент - в нашем случае наступление материальной ответственности работодателя перед работником за задержку выдачи трудовой книжки и невозмещение работнику его последнего заработка связаны с виновным поведением работодателя. И именно это повлекло нарушение трудовых прав работника "в виде лишения его возможности трудиться, создания противоправными действиями работодателя препятствий к заключению работником с другим работодателем трудового договора и получению заработной платы".

По мнению суда, неполучение трудовой книжки было вызвано действиями самого истца

ВС подчеркнул - во время "осуществления трудовых обязанностей в должности генерального директора организации сам истец был назначен ответственным лицом по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них. Вся документация по кадровому учету, включая трудовую книжку истца, находилась в его ведении". Поэтому работодатель дважды и в письменном виде обращался к нему с требованием о передаче новому генеральному директору фирмы документов. Но эти требования истцом не были удовлетворены. Следовательно, неполучение истцом трудовой книжки не было вызвано виновными действиями или бездействием руководства фирмы, а "обусловлено фактом злоупотребления правом со стороны истца".

В итоге выводы судов апелляционной и кассационной инстанций ВС признал не соответствующими закону. Отменил их и отправил дело на новое рассмотрение.

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