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26.01.2022 08:44
Рубрика: В мире

Вспышка "омикрон"-штамма коронавируса захлестнула Южную Корею

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В Южной Корее произошла новая вспышка COVID-19, приведя к очередным антирекордам по количеству зараженных. В основе всплеска лежит распространение более патогенного штамма "омикрон". В ближайшие дни система здравоохранения в стране перейдет на новый режим работы.
Фото: AFP/Jung Yeon-je Фото: AFP/Jung Yeon-je
Фото: AFP/Jung Yeon-je

Как заявили в среду утром в Центре по борьбе с распространением инфекционных заболеваний Республики Корея (РК), по состоянию на полночь 26 января, в стране было зафиксировано 13 012 зараженных COVID-19 за сутки, что стало абсолютным рекордом. Показатель количества заражений в РК до этого ни разу не превышал 10 тысяч человек. Еще две недели назад в стране количество инфицированных в сутки было менее пяти тысяч, а вчера - менее девяти тысяч. Получается, что за сутки численность зараженных выросла примерно в полтора раза.

Фото: AFP/Tolga Akmen
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Впрочем, местные власти и медики не удивлены и прогнозировали подобное развитие ситуации. Причиной вспышки является быстрое распространение куда более патогенного штамма "омикрон". Он проник в Южную Корею менее двух месяцев назад и уже стал доминирующей разновидностью коронавируса. Специалисты прогнозируют, что количество зараженных может увеличиться до 20-30 тысяч человек в сутки в ближайшую неделю.

Дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что с субботы в стране начинаются длинные праздники в связи с Восточным Новым годом. Если учесть субботу и воскресенье, то корейцы будут отдыхать пять дней подряд, в связи с чем многие намерены выехать куда-либо, включая посещение родственников и отдых. Согласно проведенному правительством РК опросу, в этом году куда-либо поедут на Восточный Новый год более 28 миллионов человек или более половины населения. Все это создает повышенную опасность для распространения коронавируса. Власти призвали граждан отказаться от поездок, но, насколько можно судить, корейцы, которые образцово соблюдали правила социального дистанцирования два года подряд, попросту уже устали жить в подобном режиме вечных ограничений.

В связи со сложившейся ситуацией с 29 января система здравоохранения РК и порядок реагирования на коронавирус переходят на новый режим. Теперь госпитализировать будут только тяжелых больных, тогда как остальные будут лечиться на дому, чтобы исключить возможность перегрузки больниц. ПЦР-тесты будут проводиться только лицам, которые определены как имеющие "высокий риск". Это люди старше 60 лет, непосредственно контактировавшие с подтвержденными зараженными, и некоторые другие группы. Для остальной массы населения в случае необходимости тестирования на коронавирус это будут делать при помощи более дешевых и простых в использование специальных наборов. Если же в этих тестах результат будет "положительный", то есть определивший наличие COVID-19 в организме, то только после этого будет проводиться и ПЦР-тест для окончательного определения факта заражения.

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Несмотря на достаточно высокие цифры заражения медики отмечают, что "омикрон" хотя и более патогенный, но куда реже, чем прежние штаммы, ведет к развитию болезни по тяжелому сценарию. В этой связи высказывается предположение, что COVID-19 в целом потихоньку ослабевает и уже не за горами завершение пандемии. Однако пока, конечно, надо еще пережить этот всплеск, на борьбу с которым власти РК мобилизовали все силы, призвав население к сознательности и бдительности.

Примечательно, что в Южной Корее люди в целом очень примерно относятся к необходимости вакцинации. По данным на 26 января, в стране полную вакцинацию прошли 85,5 процента населения, а более половины жителей РК уже получили и бустерные прививки.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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