Госдума ввела штрафы для операторов связи за переводы денег нелегальным казино

Госдума ввела штрафы для операторов связи за услуги по переводу денег нелегальным казино. Согласно принятому закону, нарушители заплатят не менее 5 миллионов рублей.

Если незаконно были оказаны услуги перевода денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям, штраф для юрлиц окажется в размере от 25% до 40% от суммы принятого платежа. Но его сумма будет не менее 5 миллионов рублей. А для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее Федеральной налоговой службе дали право во внесудебном порядке блокировать сайты, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. ФНС ведет перечень их организаторов.

Напомним, что деятельность онлайн-казино и лотерей в России запрещена с 2007 года. Исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов.