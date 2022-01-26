Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии России" на своих границах.

"Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс "агрессию России на ее границах"​​​. Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В последнее время на Западе и Украине постоянно звучат заявления о том, что Россия якобы может напасть на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российских властей, заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.