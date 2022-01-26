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26.01.2022 11:38
Рубрика: Власть

Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах

Текст: Диана Ковалева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии России" на своих границах.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс "агрессию России на ее границах"​​​. Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В последнее время на Западе и Украине постоянно звучат заявления о том, что Россия якобы может напасть на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российских властей, заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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