Западные СМИ сообщили, что будет в ответе США о гарантиях безопасности

Чем ближе день получения официального ответа США и НАТО на предложенные Россией проекты договоров по взаимным гарантиям безопасности, тем меньше интриги он содержит. Таким образом можно интерпретировать ряд утечек в СМИ относительно основных тезисов документа, который Белый дом обещает направить Москве до конца текущей недели, но почему-то упрямо отказывается обнародовать и называет "частью дипломатического процесса".

Спрашивается: а чего так стесняются в Вашингтоне? Ведь со слов госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга союзники по альянсу не только ознакомили друг друга с содержанием ответа России, но и даже "проинформировали" об этом не входящую ни в какие евроатлантические структуры Украину. Со своей стороны министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Киева учтена и ответы коллективного Запада "не вызывают у нас возражений". Основное содержание великодушно одобренного Незалежной (как будто бы от нее что-то зависело) американо-натовского ответа Москве немедленно стало предметом откровений западной прессы. Например, сенсацию из ничего в очередной раз сделало информагентство Bloomberg, сообщив, что США и их союзники назовут-таки области, в которых они готовы решить поставленные Россией вопросы и укажут Москве на ее вызывающие тревогу действия. Вот уж действительно эксклюзивная информация, вполне оправдывающая полученное от замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова сравнение этого СМИ со "слегка вонючим" сыром рокфор.

Более внятно, на какие конкретно подвижки в своей политике готов пойти альянс, ведущей телеканала CNN Кристиан Аманпур в середине текущей недели поведал сам генсек Столтенберг. По его словам, прогресс в переговорах Россия - НАТО возможен по таким направлениям, как контроль над вооружениями, меры по повышению транспарантности военной активности и выработка механизмов по снижению рисков. При этом, по словам высшего гражданского чиновника Североатлантического альянса, в Брюсселе верят в существование дипломатического выхода из нынешнего кризиса, НАТО готово обсудить озабоченности РФ и приглашает российскую сторону к переговорам. "Но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам, включая право любых стран выбирать свой путь", - сказал Столтенберг. И добавил, что ответ США и альянса будет направлен в Москву одновременно. Видимо, это сделано для того, чтобы подчеркнуть "нерушимую трансатлантическую солидарность", которая в последнее время наглядно проявила себя отказом Германии поставлять оружие Украине и Хорватии - отправлять своих солдат в зону возможного конфликта.

Ответ США и альянса будет направлен в Москву одновременно

Вот, собственно, и все: никакой интриги, никаких сюрпризов, а тем более никакого реального желания коллективного Запада объективно взглянуть на грозящие европейской архитектуре безопасности вызовы в ответах США и НАТО ожидать не приходится. Спекуляции на тему, что же тогда произойдет, не уместны. Равно как и проигрывание нагнетаемой англосаксонскими СМИ истерии относительно якобы готовящегося российского вторжения в Украину и страшных санкционных карах, заранее заготовленных для нашей страны.

В Кремле и на Смоленской площади неоднократно заявляли, что реакция коллективного Запада на сформулированные Москвой озабоченности будет тщательно проанализирована и только затем последует наш ответ. Дипломатический - в случае решения продолжать с Вашингтоном и Брюсселем переговоры. И военно-технический - если дальнейшие контакты с США и НАТО на тему получения от них гарантий безопасности и нерасширения западного блока на Восток будут сочтены бесперспективными. Необходимый инструментарий и в том и в другом случае, а главное - решительность твердо отстаивать свои национальные интересы, у России имеется.

Компетентно

Алексей Пушков, председатель комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ:

- Госдеп США уже заявил, что не готов идти навстречу России по вопросу о гарантиях безопасности и прежде всего - отказаться от политики "открытых дверей" в НАТО. Так что основное содержание письменного ответа уже известно. А далее, как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам - этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения, при этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря.