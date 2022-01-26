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26.01.2022 09:00
Рубрика: В мире

К стартам готовы

Зимние Игры-2022 продемонстрируют единство и сотрудничество
Текст: Хэ Инь

Под прекрасную мелодию песни "Вместе в будущее", которая стала музыкальным лозунгом Олимпиады и Паралимпиады в Пекине, приближаются зимние Игры-2022. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время недавней инспекции хода подготовки и организации зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, в результате нескольких лет напряженных усилий вся подготовительная работа в основном завершена. Китай обладает полной уверенностью и возможностями представить миру фантастическую, экстраординарную и превосходную Олимпиаду. Решительное выступление Си Цзиньпина продемонстрировало уверенность КНР в выполнении своих обязательств перед международным сообществом и успешном проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, а также показало желание солнечного, процветающего и открытого Китая с распростертыми объятиями встречать мир и совместно создавать прекрасное будущее.

Успешная организация зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине - прекрасная договоренность между Китаем и миром. 31 июля 2015 года на 128-й сессии Международного Олимпийского комитета (МОК) Пекин и Чжанцзякоу завоевали право на проведение 24-х зимних Олимпийских игр 2022 года. В тот же день Си Цзиньпин в своем поздравительном письме делегации, подавшей заявку на проведение зимней Олимпиады, предложил превратить зимние Игры-2022 в фантастическую, экстраординарную и превосходную Олимпиаду. В направленном в тот же день письме президенту МОК Томасу Баху председатель КНР подчеркнул: "Мы выполним все наши обязательства, вместе с другими странами и МОК будем претворять в жизнь новый этап развития олимпийских зимних видов спорта и способствовать распространению олимпийского духа".

Чтобы выполнить обещание, данное международному сообществу, Китай прилагал неустанные усилия в течение последних шести лет. КНР выдвинула концепцию "зеленых", общедоступных, открытых и честных Олимпийских игр и требования простого, безопасного и яркого проведения соревнований. Начиная от "стремительного старта и достоверного продвижения подготовительной работы", "практичной, высокоэффективной и энергичной подготовки" и заканчивая "полной уверенностью в организации безопасных зимних Игр" и "открытием этой Олимпиадой новой эры для глобальных зимних видов спорта", МОК не раз положительно комментировал подготовку к зимним Олимпийским играм в Пекине, полностью подтверждая вклад Китая в международное олимпийское дело. "Вне сомнений, Китай представит миру великолепную Олимпиаду", - заявили представители мирового сообщества. Международная общественность преисполнена доверия к Китаю, с нетерпением ожидает начала соревнований в Пекине и надеется, что Пекин снова порадует мир.

Вне сомнений, Китай представит миру великолепную Олимпиаду

В 2008 году благополучно прошли летние Олимпийские игры в Пекине, ознаменовавшие успешный ответ Китая на знаменитые "три вопроса об Олимпиаде", которые были заданы в 1910 году в китайской газете "Шэньбао", а именно "когда Китай отправит своих спортсменов на Олимпиаду", "когда китайцы завоюют медали на Олимпиаде" и "когда в Китае пройдет Олимпиада". Удачное проведение фантастической, экстраординарной и великолепной Олимпиады в 2022 году станет еще одним признанием олимпийского движения более чем 1,4 миллиарда китайцев, что будет способствовать популяризации и развитию зимних видов спорта, а также укреплению взаимопонимания и дружбы китайского народа с народами всех стран мира.

За последние годы была введена в эксплуатацию первая в мире интеллектуальная высокоскоростная железнодорожная линия с максимальной проектной скоростью движения поездов 350 километров в час - высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу, которая соединяет три основные кластера соревнований, появились Национальный центр прыжков с трамплина "Снежный Жуи" и Национальный дворец конькобежного спорта "Ледяная лента". Национальный плавательный комплекс "Водный куб" был успешно реконструирован в "Ледяной куб", была досрочно достигнута цель "привлечь 300 миллионов человек к участию в зимних видах спорта" и т. д. В ходе подготовки к зимним Олимпийским играм в Пекине мир раз за разом становился свидетелем борьбы китайского народа за реализацию своих мечтаний в новую эпоху.

Сейчас, когда пандемия по-прежнему бушует по всему миру, зимние Олимпийские игры в Пекине несут и еще одну важную миссию - помочь олимпийскому движению способствовать взаимопониманию и обменам между людьми. Ранее 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН единогласно приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время зимних Игр в Пекине, подчеркнув, что зимняя Олимпиада-2022 станет возможностью продемонстрировать драгоценную ценность человеческого единства, стойкости и международного сотрудничества. Такие многосторонние механизмы, как 10-й Олимпийский саммит и "Группа 20" (G20), Форум по китайско-африканскому сотрудничеству, Форум Китай-СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), решительно высказались в поддержку зимних Олимпийских игр в Пекине. Поддержка международным сообществом зимней Олимпиады-2022 показывает прекрасную надежду всех сторон на сплочение перед лицом опасности, преодоление пандемии, защиту мира и совместный взгляд в будущее. Вне сомнений, зимние Олимпийские игры в Пекине станут незабываемым моментом для объединения всего человечества в духе мира, единства и дружбы.

"Вместе ради общего будущего!" - этот девиз является искренним призывом Китая ко всем сторонам идти рука об руку. Нет сомнений, что КНР оправдает ожидания МОК о том, что "это безопасный и исторический выбор", и зимняя Олимпиада в Пекине оставит глубокий след в истории олимпийского движения.

Все материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао"

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