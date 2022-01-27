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27.01.2022 15:34
Рубрика: Власть

Алмаз-Антей: Модернизация системы аэронавигации в РФ обошлась в 100 млрд рублей

Текст: Александр Степанов
Модернизация Единой системы организации воздушного движения в России (ЕС ОрВД), в рамках которой создано несколько укрупненных центров навигации, обошлась в сумму около 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков. По его словам, в рамках выполнения программы модернизации к концу 2022 года будет создано и переоснащено 12 укрупненных центров единой системы организации воздушного движения и трех особых центров - в Калининграде, на Камчатке и в Крыму.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

По его словам, концерн с предприятиями кооперации в 2022 году завершает масштабный проект по строительству, реконструкции и оснащению оборудованием укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения в России. "Выполнена значительная работа по интеграции передовых отечественных технологий оборонного комплекса в гражданскую сферу, благодаря этому организация безопасного воздушного движения в России выведена на принципиально новый уровень", - рассказал Новиков.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Он отметил, что "Алмаз-Антей" поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы России на сумму около 100 миллиардов рублей. "С вводом Санкт-Петербургского укрупненного центра мы завершили работы по укрупнению центров ЕС ОрВД России", - сказал Новиков.

По его словам, с 26 января начался переход на непосредственное управление воздушным движением с рабочих мест автоматизированной системы организации воздушного движения из вновь созданного укрупненного центра.

"Ввод в эксплуатацию Санкт-Петербургского укрупненного центра - знаковое событие. Концерн выполнил обязательства по программе укрупнения центров ОВД в России. Кроме того, более двухсот российских аэропортов оснащено надежным отечественным оборудованием", - сообщил заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Дмитрий Савицкий.

ЕС ОрВД России обслуживает территорию свыше 26 миллионов квадратных километров. Протяженность маршрутов составляет более 800 тысяч километров. Для этих целей установлено 95 комплексов автоматизации управления воздушным движением, около 800 единиц средств наблюдения, а также порядка 2000 единиц средств навигации и посадки.

Власть Безопасность Армия

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