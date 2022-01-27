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27.01.2022,  
10:35
Текст:  Антон Валагин

АПЛ типа "Ясень" названы самыми совершенными подлодками России

В мирное время неспособность найти подводную лодку потенциального противника - головная боль военных моряков. Во ходе вооруженного конфликта эта боль превращается в смертельную опасность. В 2018 году американский флот в Атлантике несколько недель безуспешно пытался обнаружить атомоход "Северодвинск", головной корабль проекта "Ясень". Впрочем, малозаметность - лишь одно из преимуществ новейшей российский субмарины, пишет The National Interest.
Фото: Олег Кулешов/Wikimedia.org Фото: Олег Кулешов/Wikimedia.org
Фото: Олег Кулешов/Wikimedia.org

После ввода "Северодвинска" в строй руководитель подводной программы Пентагона контр-адмирал Дейв Джонсон заказал его модель для своего кабинета - чтобы постоянно иметь перед глазами напоминание, с чем предстоит воевать субмаринам США.

Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"
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- Мы столкнемся с серьезными потенциальными противниками. Достаточно взглянуть на "Северодвинск", - не раз повторял он.

АПЛ типа "Ясень" - хороший пример сочетания новейших технологий с прорывными наработками советских инженеров. В носовой части корабля установлена сферическая антенна гидролокатора - такая ее конфигурация считается чрезвычайно чувствительной, работы над ней велись еще в 80-е годы. Из-за массивной антенны торпедные аппараты: стандартные калибра 533 мм и тяжелые 650-миллиметровые, - перекочевали в среднюю часть корпуса, где расположены побортно.

Корпус корабля изготовлен из немагнитной стали - это серьезно затрудняет поиск подлодки при помощи электромагнитных датчиков. Советские субмарины использовали двухкорпусную схему, "Ясени" строят по комбинированной - легкий корпус прикрывает прочный только в носовой части и в районе надстройки (так же расположены стартовые шахты крылатых ракет.

Высокая степень автоматизации позволила уменьшить экипаж субмарины, а ее главным оружие является набор ракет для разных задач - в том числе (впервые в мировой практике) гиперзвуковые "Цирконы".

Фото: Пресс-служба Северного флота
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- "Северодвинск" - совершенно новый класс подводных лодок. Он очень опасен благодаря своей малозаметности. А это самое важное в подводной войне, - считает адмирал Джонсон.

Не стоит забывать, что "Северодвинск" - головной и единственный корабль, построенный по проекту 885 "Ясень". Все последующие субмарины создаются по усовершенствованному проекту "Ясень-М" и обладают улучшенными характеристиками. АПЛ "Казань" недавно назвали самой тихой в ВМФ России.

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