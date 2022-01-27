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Текст:   Марина Трубилина 
20:25 27.01.2022

Арендовать жилье стало заметно выгоднее, чем платить ипотеку

Аренда жилья за последние два года стала существенно дешевле ипотечных платежей. Такие данные приводит "Циан.Аналитика".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Эксперты сравнили, как соотносятся арендные платежи за двухкомнатную квартиру и ежемесячный ипотечный платеж по двадцатилетнему кредиту.

Фото: Валентин Дружинин / Комсомольская правда
Как увеличить доходы от сдачи жилья в аренду

В 2019 году аренда составляла в среднем 80% от платежа по ипотеке, в 2020 году - 79% (из-за снижения ставок аренды по причине локдауна и долгого их восстановления). В 2021 году ставка аренды была в среднем 67% от среднего платежа по ипотеке.

Самая большая экономия арендатора в сравнении с ипотечным заемщиком - в Уфе, Казани и Москве, где в среднем аренда почти в два раза ниже, чем средний платеж по ипотеке. Обратная ситуация - в Ростове-на-Дону, Челябинске и Волгограде, где аренда составляет 75-84% от среднего платежа по ипотеке, то есть экономия не столь очевидна.

В сравнении с допандемийным периодом, максимальное "удешевление" доли аренды в сравнении с ипотекой произошло в Воронеже, Перми, Омске и Краснодаре.

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