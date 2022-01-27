Арендовать жилье стало заметно выгоднее, чем платить ипотеку

Аренда жилья за последние два года стала существенно дешевле ипотечных платежей. Такие данные приводит "Циан.Аналитика".

Эксперты сравнили, как соотносятся арендные платежи за двухкомнатную квартиру и ежемесячный ипотечный платеж по двадцатилетнему кредиту.

В 2019 году аренда составляла в среднем 80% от платежа по ипотеке, в 2020 году - 79% (из-за снижения ставок аренды по причине локдауна и долгого их восстановления). В 2021 году ставка аренды была в среднем 67% от среднего платежа по ипотеке.

Самая большая экономия арендатора в сравнении с ипотечным заемщиком - в Уфе, Казани и Москве, где в среднем аренда почти в два раза ниже, чем средний платеж по ипотеке. Обратная ситуация - в Ростове-на-Дону, Челябинске и Волгограде, где аренда составляет 75-84% от среднего платежа по ипотеке, то есть экономия не столь очевидна.

В сравнении с допандемийным периодом, максимальное "удешевление" доли аренды в сравнении с ипотекой произошло в Воронеже, Перми, Омске и Краснодаре.