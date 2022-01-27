Банки смогут просить следователей снять арест с заложенного имущества

Если имущество фигуранта уголовного дела, которое планируется арестовать, находится в залоге, то следователь будет обязан связаться с кредиторами обвиняемого. Соответствующий законопроект вынесло на общественное обсуждение Министерство юстиции РФ.

Согласно проекту, правоохранители должны будут уведомить кредитора о том, что намерены просить суд арестовать имущество, находящееся в залоге. Финансисты будут как минимум предупреждены, что у них могут возникнуть проблемы. Как максимум смогут оспорить в суде принятое решение.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что подготовленный минюстом проект поправок к УПК направлен на защиту прав залогодержателей в тех случаях, когда владельцы заложенного имущества становятся фигурантами уголовных дел. Частый случай, когда залогодержателями выступают кредиторы, например банки.

"Напомню, статья 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ наделяет следователя правом возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках уголовного судопроизводства. Наложение ареста на имущество - мера процессуального принуждения, которая состоит в запрете собственнику или владельцу имущества распоряжаться или пользоваться им", - пояснил Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях имущество может быть изъято у собственника и передано на хранение.

"Законопроект создает механизм снятия такого ареста в том случае, если имущество находится в залоге. Кредиторы получат возможность защищать в рамках правовых процедур свои законные интересы", - резюмировал председатель правления АЮР.

В частности, как рассказали в минюсте, залогодержатель будет вправе ходатайствовать об отмене ареста при существенной несоразмерности объема требований, которые он обеспечивает. То есть возможный долг намного меньше, чем стоимость квартиры или автомобиля подсудимого.

Если стоимость имущества явно выше, чем размер возможного долга, арест можно оспорить

В рамках уголовных дел имущество фигуранта часто арестовывают для того, чтобы иметь гарантию возмещения ущерба. Или если есть подозрения, что имущество приобретено на преступные доходы. Также бывает, что фигуранту грозит крупный штраф. В таком случае тоже разумно заранее арестовать его яхты и коттеджи, чтобы он не успел все попрятать и сразу после приговора притвориться неимущим.

Но все же, как рассказывают специалисты, на практике иногда возникают казусы, когда некое имущество фигуранта находится в залоге у банка. Причем никакого отношения к темным делам подсудимого банк не имеет: был выдан честный кредит под честные проценты. Возможно, обвиняемый действительно сделал что-то плохое и должен возместить вред и своим жертвам, и государству. Однако и долг перед банком никуда не исчезает, и было бы неправильно делать банкиров крайними. Потому и предлагается прописать в УПК дополнительные нормы.

"Также законопроектом предусматривается право залогодержателя на обжалование постановления судьи о наложении ареста на заложенное имущество (о продлении срока наложения ареста) в вышестоящий суд в апелляционном (кассационном) порядке", - сообщают в минюсте.