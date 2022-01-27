Белорусские полярники поздравили страну с юбилеем науки

Из заснеженных широт Южного полюса прилетело самое удаленное от Синеокой поздравление академического сообщества страны с вековым юбилеем, которое прислали участники 14-й Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в Академии наук РБ.

Напомнив, что сто лет назад был образован Институт белорусской культуры, полярники уточняют в приветственном адресе, что именно этот факт и послужил отправной точкой для истории становления и развития академической науки.

За истекшие десятилетия, говорится в поздравлении, она обогатила мир целой плеядой выдающихся ученых, открытиями мирового значения, удивительными изобретениями и современными технологиями, оказала огромное влияние на развитие общества и страны в целом.

"Ваш труд и бесценный багаж знаний - основа благополучия и государственности нашей страны, чье существование невозможно представить без научно-технического развития", - говорится в поздравлении белорусских коллег.

Кстати, этот юбилейный для академической науки год покорители шестого континента тоже встречают научными и техническими достижениями, информирует БЕЛТА. Успешно реализуются и международные проекты, внедряются современные приборные комплексы и измерительные системы, созданные белорусскими учеными, введены в эксплуатацию новые средства транспорта и связи, проводится комплекс инженерно-технических работ по подготовке первой очереди Белорусской антарктической станции к переходу на круглогодичное функционирование.

По твердому убеждению полярников, "реализация проектов такого масштаба и уровня под силу только той стране, которая проводит последовательную политику мира и согласия, заботится о перспективе своего динамичного развития и интеллектуального прогресса, имеет богатый научный потенциал и трудолюбивый народ".

В честь столетнего юбилея отечественной науки на флагштоках национальной исследовательской станции в Антарктиде поднят государственный флаг РБ и флаг лидера передовой научной мысли страны - НАН.

"Пусть наука в нашей стране развивается и влечет за собой все больше талантливых, изобретательных и целеустремленных людей, а ваш благородный труд будет отмечен по достоинству всеобщим признанием. Желаем великих целей и стремлений, больших возможностей и прорывов, смелых идей и поступков, гениальных мыслей и открытий, мира, крепкого здоровья и счастья!" - говорится в поздравлении.

Как ранее информировал "СОЮЗ", еще 15 ноября прошлого года был дан старт 14-й антарктической экспедиции, в составе которой на ледовый материк отправились одиннадцать человек, включая сотрудников центра полярных исследований, институтов физики и проблем информатики, исследовательского центра мониторинга озоносферы и других организаций Беларуси. Руководит экспедицией Алексей Гайдашов.