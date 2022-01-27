Белорусы планируют поднять на Эверест частички вечных огней Союзного государства

В очередной юбилей Великой Победы белорусские альпинисты планируют поднять на Эверест частички вечных огней с мемориалов своей страны и Союзного государства, а также из ряда дружественных стран. Об этом сообщил в четверг, 27 января, глава национальной федерации альпинизма Александр Годлевский, выступая на церемонии награждения во Дворце Независимости.

Высказав слова признательности в адрес покорителей Эвереста, которые в мае прошлого года уже подняли на высшую точку мира государственный флаг страны и копию Знамени Победы, руководитель федерации поблагодарил Александра Лукашенко за постоянное внимание, которое оказывается белорусскому альпинизму.

Он рассказал и о большой мечте белорусских покорителей горных вершин, которая состоит в том, чтобы в очередной юбилей Победы собрать воедино все вечные огни, которые горят в городах Беларуси, и объединить их с памятными вечными огнями России, Кыргызстана и Китая, который значительно пострадал в годы Второй мировой войны. "И с душевной памятью, душевной болью поднять этот вечный огонь на Эверест. Мы это сможем", - заверил Годлевский.

Как уже информировал "СОЮЗ", в мае прошедшего года государственный флаг Беларуси и копия Знамени Победы были подняты на Эверест. Это совершила международная команда альпинистов, которая за месяц выполнила сложнейшее восхождение и, несмотря на все трудности, установила знаковые символы на высочайшей точке планеты.

Кстати, старт совместного проекта федерации альпинистов и Федерации профсоюзов РБ состоялся в апреле на Кургане Славы - одном из главных символов борьбы белорусского народа за мир и независимость.

В соответствии с указом президента Беларуси за высокие спортивные достижения, профессионализм, значительный вклад в популяризацию белорусского спорта на международной арене орденом Франциска Скорины сегодня были награждены почетный консул Индонезии в Кыргызстане Эдуард Кубатов, член Белорусской федерации альпинизма Вадим Фролов и директор ООО "Вертикаль" Георгий Шулепов. Председатель национальной федерации альпинизма Александр Годлевский был удостоен Благодарности президента РБ.