Редакция российского киноканала Cinema выбрала 15 наиболее ярких премьер из списка зарубежных картин, выход которых был заявлен на 2022 год. Семь кинолент, рекомендуемых киноканалом Cinema, также вошли в десятку самых ожидаемых по версии IMDb.

Сотрудники канала напоминают, что 2022 год в кинематографе обещает многое из того, что придержал предыдущий. Да и общая тенденция, по крайней мере, в российском кинопрокате, обнадеживает. По данным Фонда кино, в 2021 году кассовые сборы зарубежных фильмов выросли на 149,6% по отношению к 2020 - первому году пандемии. Итак, какие же кинокартины готовятся стать блокбастерами?

"Смерть на Ниле". Режиссер Кеннет Брана

За несколько дней путешествия на пароходе "Карнак" знаменитый сыщик Эркюль Пуаро должен выяснить, кто совершил убийство красавицы-миллионерши. Это непросто, ведь среди пассажиров немало персонажей, имеющих мотив для преступления.

Фильм заявлен как сиквел детектива "Убийство в Восточном экспрессе" (2017). Кеннет Брана вновь и режиссер, и исполнитель главной роли. Обе картины полностью сняты на широкоформатной 65-мм пленке, поэтому зрителей ожидает не только хитроумная интрига, придуманная Агатой Кристи, но и живая, красочная картинка.

В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот, Арми Хаммер, Аннетт Бенинг, Летиша Райт.

Премьера в России: 10 февраля 2022 года.

"Скорая". Режиссер Майкл Бэй

Два преступника после неудачного ограбления захватывают машину "Скорой помощи", в которой находится пациент и женщина-врач.

Драматический триллер - ремейк датского фильма "Скорая помощь" (2005), но персонажи в нем изменены. По данным издания Deadline, режиссер Майкл Бэй, известный по боевикам "Скала" и "Плохие парни", возвращается к традициям экшна 1990-х. Дата выхода картины ни разу не переносилась.

В ролях: Джейк Джилленхол, Яхья Абдул-Матин II, Эйса Гонсалес.

Премьера в России: 7 апреля 2022 года.

"Бэтмен". Режиссер Мэтт Ривз

Уже два года Бэтмен борется с преступностью в Готэме и не может выяснить причину ее масштабов. Чтобы поймать серийного убийцу по прозвищу Загадочник, Брюсу Уэйну потребуются детективные способности и союзники.

Кинолента станет перезапуском серии о популярном супергерое. В декабре 2021 года "Бэтмен" занял первое место в десятке самых ожидаемых фильмов по версии IMDb. Одна из причин - великолепный актерский состав.

В ролях: Роберт Паттинсон, Пол Дано, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Барри Кеоган, Питер Сарсгаард.

Премьера в России: 3 марта 2022 года.

"Затерянный город". Режиссеры Аарон Ни, Адам Ни

Известная писательница Лоретта Сейдж отправляется в турне с презентацией приключенческого романа. По какой-то причине романистку похищают, но на выручку приходит фотомодель Алан, красующийся на обложке ее книги о затерянном городе.

Этот комедийный боевик отличается достойным юмором и закрученной интригой. Плюсом фильма станет появление некоторых звезд в весьма необычном для них амплуа.

В ролях: Сандра Буллок, Дэниел Рэдклифф, Ченнинг Татум, Брэд Питт.

Премьера в России: 7 апреля 2022 года.

"Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Режиссер Дэвид Йэтс

Противостояние светлых и темных магических кланов во главе с Альбусом Дамблдором и Грин-де-Вальдом продолжается. Им предстоит схватка на фоне приближающейся Второй мировой войны.

После выхода сиквела "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018) зрители с нетерпением ждали развития событий. Однако разочарования следовали одно за другим. В 2020 году съемки были приостановлены из-за пандемии. В ноябре того же года Джонни Депп сообщил, что отказался от роли Грин-де-Вальда по просьбе руководства студии Warner Bros. на фоне скандального развода с Эмбер Херд. В связи с его заменой на Мадса Миккельсена дата выхода фильма была перенесена. И вот свершилось - премьера близка, хоть и без Деппа.

В ролях: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу, Дэн Фоглер, Мадс Миккельсен.

Премьера в России: 14 апреля 2022 года.

"Невыносимая тяжесть огромного таланта". Режиссер Том Гормикэн

Он еще знаменит, его пока узнают фанаты. Но у него куча долгов и творческий кризис. Почему бы не отправиться на вечеринку к поклоннику-миллиардеру за приличные деньги? Ну что тут может пойти не так?

Николас Кейдж играет в фильме Николаса Кейджа. Причем, не в классическом боевике, а в комедийном.

В ролях: Николас Кейдж, Тиффани Хэддиш, Педро Паскаль.

Премьера в России: 21 апреля 2022 года.

"Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия". Режиссер Сэм Рэйми

Доктор Стивен Стрэндж открывает путь в мультивселенную и создает невероятную угрозу существованию мира. Продолжение событий фэнтези "Доктор Стрэндж" (2016).

В декабре были завершены пересъемки картины, вызванные нестыковками в сюжетной линии и, предположительно, излишней мрачностью первоначального варианта. Тем не менее, создатели утверждают, что сиквел станет первым фильмом ужасов в киновселенной Marvel.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс, Элизабет Олсен, Бенедикт Вонг.

Премьера в России: 5 мая 2022 года.

"Топ Ган: Мэверик". Режиссер Джозеф Косински

Сиквел боевика-мелодрамы, известного в нашем прокате под названием "Лучший стрелок" (1986). Спустя 30 лет Пит Митчелл по прозвищу "Мэверик" (дословно - "вольнодумец") готовит летчиков для выполнения особой миссии.

Создатели фильма подчеркивают, что зрители увидят настоящие полеты и воздушные трюки, созданные без помощи компьютерных технологий. Еще бы, ведь Том Круз, исполнитель главной роли, имеет лицензию летчика и способен творить в воздухе всякое. В рейтинге IMDb у "Топ Гана" 4 место в листе ожидания.

В ролях: Том Круз, Вэл Килмер, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли.

Премьера в России: 26 мая 2022 года.

"Мир Юрского периода: Господство". Режиссер Колин Треворроу

Сюжет фильма не раскрывается. Известно лишь, что динозавры, вырвавшись на свободу в финале картины "Мир юрского периода: Павшее королевство", расселяются. Людям нужно что-то с этим делать.

На помощь персонажам "Мира Юрского периода" спешат герои из "Парка Юрского периода", поэтому возможен хэппи-энд. Но это не точно. Зато точно известно, что в блокбастере появятся семь новых видов динозавров. Режиссер Колин Треворроу обещает - фраза персонажа Клэр Диринг о том, что динозавры больше никого не впечатляют, покажется зрителям ошибочной.

В ролях: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Лора Дерн, Сэм Нилл.

Премьера в России: 9 июня 2022 года.

"Тор: Любовь и гром". Режиссер Тайка Вайтити

Это продолжение фэнтези "Тор: Рагнарек" (2017), уже четвертая картина, посвященная громовержцу Тору. На этот раз его миссия перейдет астрофизику Джейн Фостер, которая превратится в Могучего Тора.

Фильм оказался призером - на IMDb он занял 3 место в рейтинге ожидания. Должно получиться нечто мегазахватывающее. Не зря же режиссер Тайка Вайтити назвал ленту самым безумным кинопроектом в своей жизни.

В ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Крис Прэтт, Кристиан Бейл, Тесса Томпсон.

Премьера в России: 7 июля 2022 года.

"Аватар 2". Режиссер Джеймс Кэмерон

Джек Салли в теле аватара остался на Пандоре и стал частью народа на"ви. Вместе с жителями планеты ему предстоит вновь защищать это чудо от жадных представителей Земли.

Интригой фильма можно считать появление на экране новых уголков Пандоры и ее подводного мира. Также предполагается возвращение некоторых персонажей, погибших в предыдущих событиях.

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Клифф Кертис, Си Си Эйч Паундер, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер.

Премьера в России: 15 декабря 2022 года.

"Аквамен 2". Режиссер Джеймс Ван

"Аквамен 2" или "Аквамен и затерянное королевство" - сиквел, сюжет которого Джейсон Момоа, сценарист и исполнитель главной роли, придумал еще в 2017 году, во время съемок первого фильма.

В начале января 2022 года постановщик фильма Джеймс Ван на своей странице в Инстаграм сообщил о завершении съемочного процесса и переходе к следующим этапам работы над картиной. Секрет новых приключений супергероя Аквамена до сих пор не раскрыт, но режиссер Джеймс Ван признался, что вторая часть приоткроет зрителям ужасы подводного мира.

В ролях: Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Эмбер Херд, Яхья Абдул-Матин II.

Премьера в России: 15 декабря 2022 года.

"Вавилон". Режиссер Дэмьен Шазелл

Предположительно это будет история, связанная с "Золотым веком" Голливуда. Фильм готовился выйти на экраны еще 7 января этого года. Однако сроки перенесли. На российских киноресурсах рейтинг ожидания фильма приближается к 100.

В ролях: Марго Робби, Брэд Питт, Оливия Уайлд, Тоби Магуайр.

Премьера: 25 декабря 2022 года (ограниченный прокат). В широкий прокат "Вавилон" выйдет только 6 января 2023 года.

Премьера в России: дата неизвестна.

"Убийцы цветочной луны". Режиссер Мартин Скорсезе

Сценарий написан на основе книги американского журналиста Дэвида Гранна "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь", опубликованной в 2017 году. В фильме рассказывается о судьбе индейского племени осейджей. В 1920-х годах на их территории были найдены залежи нефти. После этого начались убийства индейцев, расследовать которые поручено агентам ФБР под прикрытием.

Сроки выхода фильма в прокат неизвестны. Есть лишь предположение, что это произойдет осенью. Жанр картины определяют как триллер-вестерн. Сценарий написал Эрик Рот - обладатель "Оскара" за Лучший адаптированный сценарий ("Форрест Гамп").

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Джон Литгоу, Лили Гладстоун.

Премьера в России: дата неизвестна.

"Миссия: невыполнима 7". Режиссер Кристофер МакКуорри

Зрители в седьмой раз встретятся с неуловимым шпионом Итаном Хантом. В фильме продолжится сюжетная линия предыдущей невыполнимой миссии 2018 года. Больше никаких подсказок авторы не дают.

Однако на днях фанаты франшизы были огорчены заявлением Paramount Pictures о переносе выхода седьмого фильма с 29 сентября 2022 года на июль 2023-го. Причину очередной отмены премьеры объяснили продолжающейся пандемией. Это скажется и на съемках анонсированной "Миссии-8".

В ролях: Том Круз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Винг Рэймс, Ванесса Кирби.

Премьера в России: дата неизвестна.