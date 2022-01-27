Биатлон на Олимпиаде в Пекине

Мужчины:
- Спринт, 10 км
- Гонка преследования, 12,5 км
- Масс-старт, 15 км
- Индивидуальная гонка, 20 км
- Эстафета, 4х7,5 км
Женщины:
- Спринт, 7,5 км
- Гонка преследования, 10 км
- Масс-старт, 12,5 км
- Индивидуальная гонка, 15 км
- Эстафета, 4х6 км
Смешанная эстафета
Смешанная эстафета 4х6 км (Ж+М).
Женщины, 15 км, индивидуальная гонка.
Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.
Женщины, спринт, 7,5 км.
Мужчины, спринт, 10 км.
12:00 - Женщины, гонка преследования, 10 км.
13:45 - Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км.
Мужчины, эстафета 4х7,5 км.
Женщины, Эстафета 4х6 км.
Мужчины, масс-старт, 15 км.
Женщины, масс-старт, 12,5 км.
* Расписание может быть изменено
Национальный биатлонный центр станет местом проведения биатлонных соревнований Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Он оборудован стрельбищем, лыжной трассой, стартовой и финишной площадкой. После Игр центр будет использоваться сборной Китая для тренировок и в качестве туристического курорта.