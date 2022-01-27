Биатлон на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований

Мужчины:

- Спринт, 10 км

- Гонка преследования, 12,5 км

- Масс-старт, 15 км

- Индивидуальная гонка, 20 км

- Эстафета, 4х7,5 км

Женщины:

- Спринт, 7,5 км

- Гонка преследования, 10 км

- Масс-старт, 12,5 км

- Индивидуальная гонка, 15 км

- Эстафета, 4х6 км

Смешанная эстафета

Расписание соревнований по биатлону

5 февраля, 12:00

Смешанная эстафета 4х6 км (Ж+М).

7 февраля, 12:00

Женщины, 15 км, индивидуальная гонка.

8 февраля, 11:30

Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.

11 февраля, 12:00

Женщины, спринт, 7,5 км.

12 февраля, 12:00

Мужчины, спринт, 10 км.

Александр Логинов. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

13 февраля

12:00 - Женщины, гонка преследования, 10 км.

13:45 - Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км.

15 февраля, 12:00

Мужчины, эстафета 4х7,5 км.

16 февраля, 10:45

Женщины, Эстафета 4х6 км.

18 февраля, 12:00

Мужчины, масс-старт, 15 км.

19 февраля, 12:00

Женщины, масс-старт, 12,5 км.

* Расписание может быть изменено

Национальный биатлонный центр

Национальный биатлонный центр станет местом проведения биатлонных соревнований Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Он оборудован стрельбищем, лыжной трассой, стартовой и финишной площадкой. После Игр центр будет использоваться сборной Китая для тренировок и в качестве туристического курорта.