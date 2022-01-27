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Рубрика: Общество

Биолог рассказала, как после "омикрона" избежать постковидного синдрома

Текст: Ольга Орлова
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Переболевшие штаммом "омикрон" не застрахованы от осложнений в виде постковидного синдрома. По крайней мере, пока еще нет данных, что после более "легкого" заболевания постковидные последствия отсутствуют. Об этом в интервью радио Sputnik заявила Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

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Штамм "омикрон" - это все тот же коронавирус, и при любой его форме он взаимодействует с нервной и кровеносной системами человека. Инфицированные люди испытывают нарушения в работе именно этих систем.

"Диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после перенесенного заболевания. Эти три месяца еще не прошли, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после "омикрона" постковидного синдрома нет", - отметила доктор.

А тот факт, что сейчас мы говорим о снижении тяжести COVID-19, может объясняться не тем, что "омикрон" - "легче", а тем, что доля вакцинированных на этот период уже достаточно высока. С учетом этого фактора снижение тяжести заболевания при заражении "омикроном" по сравнению с "дельтой" всего 20-25 процентов.

Фото: РИА Новости
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Продолжительность протекания коронавирусной инфекции с появлением "омикрон"-штамма не изменилась, считает Баранова. Большая часть пациентов болеют пять-семь дней. Если заболевание длится дольше, это уже неблагоприятный признак.

Кроме того, постковидный синдром чаще бывает у женщин: они более склонны к аутоиммунным реакциям, чем мужчины.

Баранова также назвала основные области организма, которые подвержены вирусу и где могут начаться осложнения после перенесенного заболевания. Это аутоиммунная, кровеносная, нервная, сердечно-сосудистая системы, а также органы, связанные с мужской репродукцией.

Доктор рассказала, как же предотвратить развитие постковидного синдрома.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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"Нужно сразу же после COVID-19 не ждать развития постковидного синдрома, а начинать восстанавливать метаболизм. Тогда и проявлений постковидных симптомов будет меньше. Плюс важна программа реабилитации, чтобы сразу после болезни не бежать на работу", - отметила Баранова.

А главный способ избежать тяжелого течения COVID-19 - это вакцинация.

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