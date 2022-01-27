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Бобслей на Олимпиаде в Пекине

Бобслей на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований:

Мужчины, экипажи-двойки

Мужчины, экипажи-четверки

Женщины, монобоб

Женщины, экипажи-двойки

Расписание соревнований по бобслею
13 февраля

4:30 - Женщины, монобоб. Заезд 1

6:00 - Женщины, монобоб. Заезд 2

14 февраля

4:30 - Женщины, монобоб. Заезд 3

6:00 - Женщины, монобоб. Заезд 4

15:05 - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 1

16:40 - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 2

15 февраля

15:15 - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 3

16:50 - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 4

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
18 февраля

15:00 - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 1

16:30 - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 2

19 февраля

4:30 - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 1

6:05 - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 2

15:00 - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 3

16:30 - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 4

20 февраля

4:30 - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 3

6:20 - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 4

* Расписание может быть изменено

Национальный центр санного спорта

Национальный центр санного спорта является местом проведения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая санно-бобслейная трасса в Китае и лишь третья в Азии. Центр рассчитан на 2000 сидячих мест, а также на 8000 стоячих мест.

После завершения зимних Олимпийских игр центр будет использоваться для проведения международных соревнований, а также в качестве тренировочной площадки для сборной Китая.

Фото: REUTERS

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