Бобслей на Олимпиаде в Пекине

Мужчины, экипажи-двойки
Мужчины, экипажи-четверки
Женщины, монобоб
Женщины, экипажи-двойки
4:30 - Женщины, монобоб. Заезд 1
6:00 - Женщины, монобоб. Заезд 2
4:30 - Женщины, монобоб. Заезд 3
6:00 - Женщины, монобоб. Заезд 4
15:05 - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 1
16:40 - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 2
15:15 - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 3
16:50 - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 4
15:00 - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 1
16:30 - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 2
4:30 - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 1
6:05 - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 2
15:00 - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 3
16:30 - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 4
4:30 - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 3
6:20 - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 4
* Расписание может быть изменено
Национальный центр санного спорта является местом проведения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая санно-бобслейная трасса в Китае и лишь третья в Азии. Центр рассчитан на 2000 сидячих мест, а также на 8000 стоячих мест.
После завершения зимних Олимпийских игр центр будет использоваться для проведения международных соревнований, а также в качестве тренировочной площадки для сборной Китая.