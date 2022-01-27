Боец Нацгвардии расстрелял пять человек в украинском Днепре

На территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в украинском Днепре (бывший Днепропетровск) боец Нацгвардии расстрелял из автомата Калашникова караул. В результате погибли пять человек, четверо мужчин и одна женщина, еще пятеро получили ранения.

Как заявило МВД Украины, "среди погибших есть женщина, сотрудница завода "Южмаш". Вторая женщина - военнослужащий Нацгвардии - получила ранение. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она скончалась".

После стрельбы вооруженный преступник сбежал. В настоящее время ведутся его поиски, район, где находится "Южмаш", оцеплен. Начато следствие.