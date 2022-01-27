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27.01.2022 14:27
Рубрика: Общество

Центр им. Гамалеи: "Омикрон" не станет последним вариантом COVID-19

Текст: Нина Егоршева

Коронавирус вряд ли закончится на штамме "омикрон", его эволюция может продолжаться еще не один год. Такое мнение высказал заведующий лабораторией биотехнологии центра им. Гамалеи Сергей Альховский.

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"Глядя на все эти варианты, на то, как все это выглядит с ковидом, мы не можем сказать, что с "омикроном" все закончится. Скорее всего, этот вирус будет продолжать свою эволюцию, формировать новые и новые генотипы, и где-то лет через 10 мы должны увидеть такую вот дендрограмму и для вируса SARS-CoV-2", - сказал Альховский в ходе пресс-конференции, посвященной особенностям штамма "омикрон".

При этом медик отметил, что коронавирус постепенно приобретает свойства сезонного заболевания. Альховский, чьи слова передает "Интерфакс", пояснил, что это связано с формирующимся генетическим разнообразием и с накапливанием мутаций между разными вирусами.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков спрогнозировал, что в ближайшее время вызванная "омикрон" волна COVID-19 в России пойдет на спад. По его мнению, снижения заболеваемости можно ожидать уже во второй декаде февраля. Чумаков уточнил, что нынешняя волна коронавируса более остра - то есть быстро поднимается, но также быстро и опустится.

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