Центр им. Гамалеи: "Омикрон" не станет последним вариантом COVID-19

Коронавирус вряд ли закончится на штамме "омикрон", его эволюция может продолжаться еще не один год. Такое мнение высказал заведующий лабораторией биотехнологии центра им. Гамалеи Сергей Альховский.

"Глядя на все эти варианты, на то, как все это выглядит с ковидом, мы не можем сказать, что с "омикроном" все закончится. Скорее всего, этот вирус будет продолжать свою эволюцию, формировать новые и новые генотипы, и где-то лет через 10 мы должны увидеть такую вот дендрограмму и для вируса SARS-CoV-2", - сказал Альховский в ходе пресс-конференции, посвященной особенностям штамма "омикрон".

При этом медик отметил, что коронавирус постепенно приобретает свойства сезонного заболевания. Альховский, чьи слова передает "Интерфакс", пояснил, что это связано с формирующимся генетическим разнообразием и с накапливанием мутаций между разными вирусами.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков спрогнозировал, что в ближайшее время вызванная "омикрон" волна COVID-19 в России пойдет на спад. По его мнению, снижения заболеваемости можно ожидать уже во второй декаде февраля. Чумаков уточнил, что нынешняя волна коронавируса более остра - то есть быстро поднимается, но также быстро и опустится.