Центробанк оценил объем наличных денег в России

Объем наличных денег в обращении на 1 января 2022 года составил 14,1 трлн рублей. За год этот показатель вырос на 0,7 трлн рублей (почти 5%), свидетельствуют данные Банка России.

Отмечается, что в общем количестве банкнот выросла доля пятитысячных купюр (с 31 до 33%). При этом снизилась доля купюр в 1000 рублей (с 23 до 22%) и 500 рублей (с 8 до 7%).

"Ситуация со спросом на наличные в 2021 году приближалась к средним значениям прошлых лет, наблюдались в основном сезонные колебания объема наличных в обращении. В декабре отмечался традиционный предновогодний всплеск спроса", - отметил зампред Банка России Михаил Алексеев.