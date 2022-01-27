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27.01.2022 21:39
Рубрика: Власть

Десантники совершат лыжный марш к 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции

Текст: Александр Степанов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Московской области стартовала военно-патриотическая акция с участием военнослужащих Воздушно-десантных войск. Мероприятие посвящено 80-й годовщине Вяземской воздушно-десантной операции, которая была проведена советскими десантниками в январе-феврале 1942 года. Командующий Воздушно-десантными войсками, Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков из центра управления Командования ВДВ заслушал доклады должностных лиц о готовности к совершению лыжного перехода, после чего дал команду на старт.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Сердюков отметил, что советские десантники на протяжении пяти месяце вели тяжелейшие бои. "В период напряжённых боёв за Москву десантникам удалось оттянуть на себя и сковать в районе Вязьмы и Юхнова значительную часть сил четырех немецких армейских корпусов группы армии "Центр", - сказал командующий. Он уточнил, что тем самым были ограничены возможности немцев к нанесению контрударов по наступающим советским войскам.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего в акции принимают участие более 80 десантников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Десантники с 27 января по 11 февраля пройдут на лыжах по местам боев Вяземского десанта в Смоленской и Калужской областях, а также в городах Московской области. Там они проведут военно-патриотические мероприятия с возложением гирлянд Памяти и цветов к воинским захоронениям воинам, павшим в ходе Вяземской операции и в боях Великой Отечественной войны. Всего в ходе акции гвардейцы "крылатой пехоты" посетят порядка 20 городов. Общая протяженность маршрута составляет более 850 километров. Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" 11 февраля.

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