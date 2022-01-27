Десантники совершат лыжный марш к 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции

В Московской области стартовала военно-патриотическая акция с участием военнослужащих Воздушно-десантных войск. Мероприятие посвящено 80-й годовщине Вяземской воздушно-десантной операции, которая была проведена советскими десантниками в январе-феврале 1942 года. Командующий Воздушно-десантными войсками, Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков из центра управления Командования ВДВ заслушал доклады должностных лиц о готовности к совершению лыжного перехода, после чего дал команду на старт.

Сердюков отметил, что советские десантники на протяжении пяти месяце вели тяжелейшие бои. "В период напряжённых боёв за Москву десантникам удалось оттянуть на себя и сковать в районе Вязьмы и Юхнова значительную часть сил четырех немецких армейских корпусов группы армии "Центр", - сказал командующий. Он уточнил, что тем самым были ограничены возможности немцев к нанесению контрударов по наступающим советским войскам.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего в акции принимают участие более 80 десантников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Десантники с 27 января по 11 февраля пройдут на лыжах по местам боев Вяземского десанта в Смоленской и Калужской областях, а также в городах Московской области. Там они проведут военно-патриотические мероприятия с возложением гирлянд Памяти и цветов к воинским захоронениям воинам, павшим в ходе Вяземской операции и в боях Великой Отечественной войны. Всего в ходе акции гвардейцы "крылатой пехоты" посетят порядка 20 городов. Общая протяженность маршрута составляет более 850 километров. Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" 11 февраля.