Дмитрий Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с сожалением констатировал, что Украина превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках США, используется как инструмент геополитического давления на Россию. В интервью ряду отечественных СМИ Медведев изложил свое видение причин и возможных последствий развивающегося конфликта интересов России и Запада.

Корнями проблема уходит во времена, когда Москве на словах дали обещание не расширять НАТО на восток и территорию бывшего Советского Союза. "Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы", - подчеркнул Медведев. Это уже реальная угроза национальной безопасности страны, и Россия исчерпала границы отступления. "Отступать некуда, позади Москва", - оценил замглавы Совбеза положение одной крылатой фразой.

В сложившейся ситуации наша страна выступила с предложениями по гарантиям безопасности. Они не жесткие, заверил Дмитрий Медведев, а очень конкретные, очень определенные и фиксируют озабоченности России. Если та же Украина вступает в НАТО, то на границе могут появиться новые военные базы и новые виды ударных вооружений. Тогда Россия попадает в очень сложное геополитическое положение, что нельзя не учитывать.

"Дело даже не в том, чтобы, допустим, гарантироваться от непродвижения НАТО, хотя это очень важно. А дело в том, чтобы были даны гарантии безопасности, на мой взгляд, другого порядка", - подчеркнул зампред Совбеза. Ведь можно, не включая Украину в альянс, на основе двусторонних соглашений поставить туда или в другую соседнюю с Россией страну ударные виды вооружений.

"Эти гарантии безопасности направлены на то, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент", - разъяснил Дмитрий Медведев. Если западные партнеры пойдут навстречу, то договоренности должны быть так или иначе закреплены в каком-то документе, который будет носить обязательный характер. Замглавы Совбеза понимает, что и обязательный документ не является абсолютной гарантией, чему было много примеров в истории, но "это все-таки серьезная юридическая база".

Не надо пугать Россию адскими санкциями, это все не сработает

Медведев при этом уклонился от ответа, есть ли у России план, если США откажутся предоставлять гарантии. Такие вещи никогда не раскрываются, и такие решения принимает президент, но отказ очень осложнит общую ситуацию. Не стал он и рассуждать, возможно ли появление российских военных баз и вооружений на Кубе или в Венесуэле, потому что эти разговоры только провоцируют напряжение в мире.

Медведев подчеркнул, что сценарий прямого столкновения России и НАТО из-за Украины был бы самым драматическим, просто катастрофическим, и он надеется, что этого никогда не произойдет. "Войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", - заявил он.

В сложившейся обстановке единственная возможность преодоления противоречий - политико-дипломатическими средствами договариваться по гарантиям безопасности, уверен Медведев. "Это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны", - подчеркнул замглавы Совбеза.

Украина стала, как выразился Дмитрий Медведев, в известной степени игрушкой в руках НАТО и США, используется как инструмент давления на Россию. "Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна", - считает он. Масла в огонь в последние годы подливают и украинские политики. Медведев не считает целесообразным прямые контакты с действующим киевским руководством. "Бессмысленно вести разговоры с такими политиками, которые лгут, не исполняют решения, которые принимают решения, направленные против части собственного населения, которые не исполняют вообще никаких международных обязательств в этом смысле", - пояснил он свою позицию.

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Медведев заявил, что он его ни в чем не разочаровал. Зеленский делает ровно то, что "должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины". "И, к сожалению, для него самого, наверное, в конечном счете это ведет к разрушению самой Украины", - подчеркнул зампред Совбеза РФ. Но он верит, что в будущем в Киеве к власти придут проукраинские прагматичные политики и направят свою страну на нормальные экономические отношения с Россией, на признание геополитических реалий, включая Крым.

Нагнетая обстановку, западные политики по несколько раз в день угрожают России очередными санкциями. Страна их не боится, заявил Медведев. "Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило", - сказал он. Да, возможны некоторые проблемы, но они решаемы. "И уж точно нас не надо пугать этими проблемами, в очередной раз этими адскими санкциями. Это все не сработает", - сказал Медведев.

Так, по его мнению, не будет фатальной катастрофы даже при отключении России от международной межбанковской системы передачи информации SWIFT. Он даже в это не очень верит: "Это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT".

Если же Запад все-таки пойдет на такой шаг, то в России уже разработали собственную систему передачи финансовых данных, которая, заверил Дмитрий Медведев, не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны.